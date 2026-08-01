ऑफिस में ओवरटाइम करने से बचना

ऑफिस में काम के बाद बिना भुगतान के ओवरटाइम करने से इन तरीकों से करें मना

लेखन सयाली 04:39 pm Aug 01, 202604:39 pm

क्या है खबर?

कई कंपनियां अपने कर्मचारियों से काम के बाद ओवरटाइम की पेशकश करती हैं। हालांकि, अगर आपको ओवरटाइम के लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं मिलता है तो आपको इसे स्वीकार करने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। आइए आज हम आपको 5 ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप बिना भुगतान के ओवरटाइम को विनम्रता से मना कर सकते हैं और अपने काम के घंटों को सही ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं।