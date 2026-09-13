रविवार को खुद की देखभाल करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, मिलेगी ताजगी

रविवार की सुबह का अपना एक अलग ही आनंद होता है। यह वह समय है, जब आप बिना किसी जल्दबाजी के उठ सकते हैं।

सुबह उठकर थोड़ी देर तक बिस्तर पर ही आराम करें, फिर धीरे-धीरे उठकर पानी पी लें। इसके बाद हल्का व्यायाम करें, जैसे हाथ-पैरों को सीधा करना या गहरी सांस लेना।

इससे शरीर को तरोताजा महसूस होगा और आप पूरे दिन नई ऊर्जा से भरे रहेंगे। सुबह की ताजगी आपके मन और शरीर को सुकून देती है।