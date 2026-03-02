पारंपरिक गहनों को आधुनिक कपड़ों के साथ पहनने के 5 तरीके, जो देंगे ट्रेंडी लुक

पारंपरिक गहने हमारी भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा हैं। इन्हें पहनने का तरीका भी खास होता है, जो केवल पारंपरिक कपड़ों के साथ ही नहीं पहने जाते। आप इन्हें आधुनिक कपड़ों के साथ भी आसानी से स्टाइल कर सकती हैं। आज के फैशन टिप्स में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने आधुनिक कपड़ों के साथ पारंपरिक गहनों को अच्छे से कैरी कर सकती हैं और एक स्टाइलिश लुक पा सकती हैं।

#1 सही गहनों का चयन करें जब आप अपने आधुनिक कपड़ों के साथ पारंपरिक गहने पहनने की सोचें तो सबसे पहले सही गहने का चयन करना जरूरी है। भारी हार, झुमके और चूड़ियां पारंपरिक कपड़ों के साथ अच्छे लगती हैं, लेकिन इन्हें आधुनिक कपड़ों के साथ पहनने में सावधानी बरतनी चाहिए। हल्के हार, छोटे झुमके या कंगन जैसे विकल्प चुनें, ताकि आपका लुक संतुलित रहे और ज्यादा बनावटी न लगे। इस तरह आप अपने लुक को खास बना सकती हैं।

#2 मेल खाता रंग चुनें कपड़ों और गहनों के रंगों का मेल भी अहम होता है। अगर आपका कपड़ा हल्के रंग का है तो सोने या चांदी के गहने अच्छे लगेंगे। वहीं, गहरे रंग के कपड़ों के साथ रंगीन पत्थरों वाले गहने पहन सकती हैं, जो आपके लुक को और भी खास बना देंगे। इसके अलावा आप अपने कपड़ों के रंगों के विपरीत रंग वाले गहनों का चयन भी कर सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी आकर्षक लगेगा।

Advertisement

#3 एक ही प्रकार के गहने पहनें अगर आप अपने आधुनिक कपड़ों के साथ पारंपरिक गहने पहनना चाहती हैं तो एक ही प्रकार के गहने चुनें। उदाहरण के लिए, अगर आपने भारी हार पहना है तो उसके साथ बड़े झुमके न पहनें। इसके बजाय हल्के झुमके या छोटी कान की बाली चुनें, जो आपके लुक को संतुलित रखेंगी। इसी तरह अगर आपने हाथों में चूड़ियां पहनी हैं तो उसके साथ भारी हार न पहनें। इससे आपका लुक ज्यादा बनावटी नहीं लगेगा और संतुलित रहेगा।

Advertisement

#4 अवसर के अनुसार चयन करें मौके के अनुसार गहनों का चयन करना बहुत जरूरी होता है। शादी-ब्याह या त्योहारों पर भारी गहने अच्छे लगते हैं, लेकिन रोजमर्रा के उपयोग के लिए हल्के गहने बेहतर होते हैं। ऑफिस या कॉलेज जाने के दौरान हल्के हार, छोटे झुमके और कंगन जैसे विकल्प चुनें जो आरामदायक होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी दिखें। इस तरह आप हर मौके पर सही गहनों का चयन कर सकती हैं और अपने लुक को खास बना सकती हैं।