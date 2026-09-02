सार्वजनिक स्थानों पर बच्चे के गुस्से को नियंत्रित करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

बच्चे अपने माता-पिता से बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए अगर आप खुद शांत रहेंगे तो वह भी ऐसा ही करेगा।

जब आप किसी मुश्किल स्थिति का सामना कर रहे हों तब खुद को नियंत्रित रखें और गहरी सांस लेकर शांत रहने की कोशिश करें। बच्चों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वे भी आपकी तरह व्यवहार करना सीखेंगे।

इसके अलावा आप उन्हें यह भी सिखा सकते हैं कि कैसे समस्याओं का समाधान शांति से किया जा सकता है।