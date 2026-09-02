सार्वजनिक स्थानों पर बच्चे के गुस्से को नियंत्रित करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
बच्चों का गुस्सा एक सामान्य बात है, लेकिन जब यह सार्वजनिक जगहों पर होता है तो यह माता-पिता के लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसे समय पर खुद को शांत रखना और बच्चे को समझाना जरूरी होता है ताकि स्थिति को संभाला जा सके। इस लेख में हम कुछ असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बच्चे के गुस्से को सार्वजनिक जगहों पर आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं।
#1
बच्चे की भावनाओं को समझें
बच्चे का गुस्सा उसके अंदरूनी संघर्ष का संकेत हो सकता है। इसलिए सबसे पहले उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें।
उसे बताएं कि आप उसकी बात सुनने के लिए तैयार हैं और उसके साथ बैठकर बात करें। इससे बच्चे को लगेगा कि उसकी भावनाएं अहम हैं और वह ज्यादा शांत महसूस करेगा।
यह तरीका न केवल बच्चे का गुस्सा कम करेगा बल्कि आपके और उसके बीच का रिश्ता भी मजबूत होगा।
#2
धैर्य रखें
सार्वजनिक जगहों पर बच्चे का गुस्सा देख कर माता-पिता अक्सर घबरा जाते हैं और जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं।
धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। गुस्से में आए बच्चे को समय दें ताकि वह थोड़ी देर बाद खुद ही शांत हो जाए।
अगर संभव हो तो उसे किसी शांत जगह पर ले जाएं जहां वह आराम से बैठ सके और अपनी भावनाओं को समझ सके। इससे वह बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया दे सकेगा।
#3
सकारात्मक व्यवहार सिखाएं
बच्चों को अच्छा व्यवहार सिखाना बहुत जरूरी होता है। जब भी बच्चा शांत हो जाए तब उसे समझाएं कि गुस्सा निकालने से समस्या हल नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है।
इसके अलावा उसे यह भी बताएं कि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करना चाहिए।
उदाहरण के लिए उसे गहरी सांस लेने या किसी खिलौने से खेलने के लिए कहें। इससे वह अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभाल सकेगा।
#4
उदाहरण प्रस्तुत करें
बच्चे अपने माता-पिता से बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए अगर आप खुद शांत रहेंगे तो वह भी ऐसा ही करेगा।
जब आप किसी मुश्किल स्थिति का सामना कर रहे हों तब खुद को नियंत्रित रखें और गहरी सांस लेकर शांत रहने की कोशिश करें। बच्चों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वे भी आपकी तरह व्यवहार करना सीखेंगे।
इसके अलावा आप उन्हें यह भी सिखा सकते हैं कि कैसे समस्याओं का समाधान शांति से किया जा सकता है।
#5
बातचीत करें
जब बच्चा शांत हो जाए तो उससे बातचीत करें और पूछें कि उसने ऐसा क्यों किया। इससे न केवल उसकी समस्या का समाधान निकलेगा बल्कि वह भविष्य में खुद को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना भी सीख जाएगा।
इसके अलावा उसे यह भी समझाएं कि गुस्सा निकालने से कुछ नहीं बदलता बल्कि स्थिति और बिगड़ जाती है। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने बच्चे के गुस्से को सार्वजनिक जगहों पर आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं।