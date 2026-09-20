उदयपुर की यात्रा को बनाना है यादगार? इन 5 तरीकों को जरूर आजमाएं
क्या है खबर?
राजस्थान का शहर उदयपुर अपनी झीलों और महलों के लिए मशहूर है। इसे 'झीलों का शहर' भी कहा जाता है। यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। उदयपुर में घूमने के लिए कई जगहें हैं, जहां जाकर आप राजस्थान की संस्कृति और इतिहास को करीब से देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि उदयपुर में किन-किन जगहों पर जाकर आपकी यात्रा यादगार बन सकती है।
#1
पिछोला झील की सैर करें
पिछोला झील उदयपुर की सबसे मशहूर झीलों में से एक है। इस झील के किनारे कई शानदार महल बने हुए हैं, जो इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं।
आप यहां नाव की सवारी कर सकते हैं, जिससे आपको झील के किनारे बने महलों को देखने का अनोखा अनुभव मिलेगा। नाव की सवारी करने से आपको झील के शांत पानी का आनंद लेने का मौका मिलेगा और आप आसपास की प्राकृतिक सुंदरता को भी देख सकते हैं।
#2
सिटी पैलेस जाएं
उदयपुर का सिटी पैलेस राजस्थान का सबसे बड़ा महल परिसर है। यह महल पिछोला झील के किनारे स्थित है।
यहां आकर आप राजपूत काल की इमारतों और संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। महल में कई छोटे-मोटे संग्रहालय भी हैं, जहां आप राजस्थानी कला और इतिहास के बारे में जान सकते हैं।
यहां की दीवारों पर की गई कांच की सजावट आपको मंत्रमुग्ध कर देगी और हर कमरा आपको इतिहास की गाथा सुनाएगा।
#3
सज्जनगढ़ किला देखें
सज्जनगढ़ किला, जिसे बारिश महल भी कहा जाता है, एक पहाड़ी पर स्थित है। यहां से पूरे शहर का दृश्य देखा जा सकता है, जो बेहद ही खूबसूरत है।
इस किले का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। यह किला बारिश के मौसम में धुंध से ढका रहता है, जिससे इसका दृश्य और भी आकर्षक लगता है।
यहां आकर आप प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और फोटो खींचने का मजा भी ले सकते हैं।
#4
जगदीश मंदिर जाएं
जगदीश मंदिर उदयपुर का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है।
इस मंदिर की इमारतें बेहद खूबसूरत हैं, जिसमें कई देवी-देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। यहां आकर आपको आध्यात्मिक शांति मिलेगी और आप राजस्थान की धार्मिक संस्कृति को करीब से देख सकेंगे।
इस मंदिर की भव्यता और शांति आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगी, जो आपके यात्रा को और भी यादगार बना देगी।
#5
फतेह सागर झील पर समय बिताएं
फतेह सागर झील उदयपुर की दूसरी प्रमुख झील है। यहां आप नाव की सवारी कर सकते हैं या किनारे पर बैठकर सूर्योदय या सूर्यास्त देख सकते हैं।
इस झील में नेहरू गार्डन नामक एक द्वीप भी है, जहां आप परिवार संग समय बिता सकते हैं। इसके अलावा यहां कई खाने-पीने की जगहें भी हैं, जहां आप स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं।
यह जगह आपकी यात्रा को और भी खास बना देगी।