उदयपुर की यात्रा को बनाना है यादगार? इन 5 तरीकों को जरूर आजमाएं

सज्जनगढ़ किला, जिसे बारिश महल भी कहा जाता है, एक पहाड़ी पर स्थित है। यहां से पूरे शहर का दृश्य देखा जा सकता है, जो बेहद ही खूबसूरत है।

इस किले का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। यह किला बारिश के मौसम में धुंध से ढका रहता है, जिससे इसका दृश्य और भी आकर्षक लगता है।

यहां आकर आप प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और फोटो खींचने का मजा भी ले सकते हैं।