दूर रहकर भी अपने पार्टनर का जन्मदिन बनाएं खास, आजमाएं ये तरीके
क्या है खबर?
अगर आपका पार्टनर दूर है तो उसके जन्मदिन पर उसे खुश करने के लिए आप कुछ खास कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी-सी प्लानिंग और समझदारी से काम लेना पड़ेगा। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे डेटिंग टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने दूर रहने वाले पार्टनर के जन्मदिन को यादगार बना सकते हैं और उसे महसूस करा सकते हैं कि वह आपके लिए कितना खास है।
#1
वीडियो कॉल से शुरू करें दिन
अपने पार्टनर के जन्मदिन की शुरुआत वीडियो कॉल से करें। सुबह उठते ही उसे सबसे पहले बधाई दें और उसके साथ कुछ मिनट बिताएं। इससे वह महसूस करेगा कि आप उसके लिए कितना अहमियत रखते हैं और उसे खास महसूस होगा।
वीडियो कॉल पर आप उसके साथ कुछ मजेदार बातें कर सकते हैं, उसकी दिनचर्या के बारे में पूछ सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि आप उसे कितना याद कर रहे हैं।
#2
भेजें एक प्यारा-सा उपहार
दूर रहकर भी आप अपने पार्टनर को एक प्यारा-सा उपहार भेज सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन खरीदारी का सहारा ले सकते हैं और उसकी पसंदीदा चीजें मंगवा सकते हैं।
जैसे कि अगर उसे कोई किताब पसंद है तो वो उसे भेज दें या फिर कोई ऐसा सामान, जो उसकी जरूरत हो। इससे उसे यह महसूस होगा कि आप उसकी खुशी का ध्यान रखते हैं और उसकी पसंद का सम्मान करते हैं।
#3
खास बनाएं शाम
अगर संभव हो तो अपने पार्टनर के साथ शाम को वीडियो कॉल पर रहें और उसके साथ भोजन करें। इसके लिए आप दोनों अलग-अलग जगहों पर रहकर भी साथ में खाना खा सकते हैं।
आप दोनों एक ही समय पर अपना-अपना खाना बनाकर खा सकते हैं और एक-दूसरे से बातें करते हुए खाना खा सकते हैं। इससे आपको दोनों को ऐसा लगेगा, जैसे आप साथ-साथ हैं और यह पल बहुत खास बन जाएगा।
#4
भेजें हाथ से लिखा हुआ पत्र
आजकल तकनीकी का जमाना है, लेकिन पुराने तरीके आज भी असरदार होते हैं। अपने पार्टनर को एक हाथ से लिखा हुआ पत्र भेजें, जिसमें आप उसे बताते रहें कि वह आपके लिए कितना खास है और आप उसकी कितनी सराहना करते हैं।
इस पत्र में आप अपनी भावनाओं को साफ-साफ व्यक्त कर सकते हैं और उसे यह महसूस करा सकते हैं कि आप उसकी कितनी कद्र करते हैं। यह पत्र उसके लिए एक यादगार तोहफा साबित होगा।
#5
एक साथ देखें कोई फिल्म या सीरीज
अगर आपका पार्टनर फिल्में देखना पसंद करता है तो उसके साथ वीडियो कॉल पर बैठकर एक साथ कोई फिल्म या सीरीज देखें। इसके लिए आप किसी ऐसी फिल्म का चयन करें, जो दोनों को पसंद हो और उसे देखने का मन बना लें।
इस तरह आप अपने पार्टनर के जन्मदिन को खास बना सकते हैं और उसे यह महसूस करा सकते हैं कि वह आपके जीवन का अहम हिस्सा है।