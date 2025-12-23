अपने घर को पालतू जानवरों के अनुकूल बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

पालतू जानवरों को घर का हिस्सा मानने वाले लोग अपने घर को उनके लिए अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि, कई बार अनजाने में कुछ ऐसी चीजें कर बैठते हैं, जो उनके लिए हानिकारक हो सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने घर को पालतू जानवरों के अनुकूल बनाने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। आइए कुछ ऐसे तरीके जानते हैं, जिनसे आप अपने घर को पालतू जानवरों के अनुकूल बना सकते हैं।

#1 खतरनाक पौधों को घर पर न लगाएं अगर आपने अपने घर में पौधे लगाए हुए हैं तो ध्यान रखें कि वे ऐसे पौधे न हों, जो पालतू जानवरों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐरेका, डिफनबाकिया और फिलोडेंड्रोन जैसी कई ऐसी पौधों की प्रजातियां हैं, जो बिल्ली या कुत्ते के लिए जहरीली हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं, जो किसी तरह से पालतू जानवरों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं।

#2 छोटे-छोटे सामानों को रखें दूर बिल्लियों और कुत्तों के साथ-साथ अन्य पालतू जानवर भी जिज्ञासु होते हैं, इसलिए घर में रखी छोटी-छोटी चीजों को वे अपने साथ खेलने के लिए ले आते हैं। हालांकि, ये छोटी-छोटी चीजें उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए सिक्के, बालों के सामान, रिमोट, चश्मा, कॉफी मग और कटलरी आदि। ऐसे में इन चीजों को हमेशा ऐसी जगह पर रखें, जहां पालतू जानवर न पहुंच सकें।

#3 खिड़की की ग्रिल और संतुलन का रखें ध्यान बिल्लियां और कुत्ते खिड़की के पास बैठना पसंद करते हैं क्योंकि वहां से बाहर की दुनिया देखने को मिलती है। हालांकि, अगर आपकी खिड़की में ग्रिल नहीं है तो आपको तुरंत ऐसा करना चाहिए क्योंकि कई बार पालतू जानवर बाहर झांकने के चक्कर में खिड़की से गिर जाते हैं, जिससे उनकी चोट लग सकती है। इसके अलावा घर में मौजूद सामानों का संतुलन भी बरकरार रखना जरूरी है।

#4 जहरीले सफाई के सामान का इस्तेमाल करने से बचें घर की सफाई के लिए कई लोग ऐसे सामान का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें कई हानिकारक रसायन मौजूद होते हैं। अगर आपके पालतू जानवर को इनसे एलर्जी हो जाती है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए घर की सफाई के लिए ऐसे सामान का इस्तेमाल करने से बचें। आप चाहें तो प्राकृतिक चीजों जैसे सिरके, नींबू और बेकिंग सोडा आदि का इस्तेमाल करके घर की सफाई कर सकते हैं।