अपने घर को शाही लुक देने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

घर को शाही दिखाने के लिए कई लोग महंगी चीजें खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं है। आप कुछ छोटे-छोटे बदलाव करके भी अपने घर को बेहद खूबसूरत और महंगा दिखा सकते हैं। इसके लिए बस आपको थोड़ी सी समझदारी और रचनात्मकता दिखाने की जरूरत है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर को शाही अंदाज दे सकते हैं और उसे महंगा दिखा सकते हैं।

#1 रंगों का चयन करें समझदारी से अपने घर की दीवारों के लिए सही रंग चुनना बहुत जरूरी है। हल्के और नरम रंगों का उपयोग करें जैसे कि सफेद, क्रीम या हल्का नीला। ये रंग आपके घर को बड़ा और खुला हुआ महसूस कराएंगे। इसके अलावा आप एक-दो दीवारों पर गहरे रंग का पेंट करवा सकते हैं ताकि एक अलग लुक मिले। इससे आपका घर महंगा और आकर्षक लगेगा। ध्यान रखें कि रंगों का मेल आपके फर्नीचर और अन्य सजावटी सामानों से भी अच्छा होना चाहिए।

#2 फर्नीचर का चयन करें सही तरीके से फर्नीचर खरीदते समय उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दें। लकड़ी का फर्नीचर हमेशा बेहतर होता है क्योंकि यह लंबे समय तक चलता है और महंगा भी दिखता है। प्लास्टिक या हल्के धातु के फर्नीचर से बचें क्योंकि वे जल्दी खराब हो सकते हैं और उनका लुक भी सस्ता लगता है। इसके अलावा फर्नीचर का डिजाइन भी ऐसा होना चाहिए जो आपके घर की सजावट से मेल खाता हो। इससे आपका घर एकसार और शाही अंदाज में दिखेगा।

#3 रोशनी का ध्यान रखें रोशनी आपके घर की खूबसूरती बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। अच्छी रोशनी से आपका घर न केवल रोशन रहता है बल्कि उसमें एक खास चमक भी आती है। प्राकृतिक रोशनी सबसे बेहतर होती है इसलिए खिड़कियों पर हल्के पर्दे लगाएं ताकि सूरज की रोशनी आसानी से अंदर आ सके। इसके अलावा रात के समय सही तरह की कृत्रिम रोशनी का उपयोग करें जैसे कि छत की लाइट्स, दीवार पर लगने वाले लैंप आदि।

#4 सजावट में रखें सादगी सजावट करते समय सादगी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। ज्यादा चीजें रखने से घर भरा-भरा सा लगता है। इसलिए कुछ ही अच्छी चीजें रखें जो देखने में सुंदर लगें जैसे कि फूलदान, पेंटिंग्स या कोई खास यादगार वस्तुएं। इससे आपका घर साफ-सुथरा दिखेगा और उसमें एक अलग ही आकर्षण आएगा। इसके अलावा आप कुछ पौधे भी रख सकते हैं जो ताजगी प्रदान करेंगे। सादगी से सजावट करने पर आपका घर हमेशा खूबसूरत और महंगा दिखेगा।