वैलेंटाइन वीक: अपने साथी के साथ बिताना है सबसे अच्छा समय? ये रोमांटिक सरप्राइज दें

वैलेंटाइन वीक का इंतजार हर प्रेमी जोड़ा करता है। प्यार का यह हफ्ता 7 फरवरी से शुरू होता है और 14 फरवरी तक चलता है। इस दौरान सभी प्रेमी जोड़े एक साथ रोमांटिक समय बिताना पसंद करते हैं और एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपने साथी को सरप्राइज देना चाहते हैं तो ये 5 डेटिंग टिप्स अपनाएं। इनकी बदौलत न केवल आप अपना प्यार जता पाएंगे, बल्कि इस हफ्ते को यादगार भी बना पाएंगे।

#1 रोजमर्रा की चीजों को प्यार से करें वैलेंटाइन वीक के दौरान रोजमर्रा की आम चीजें भी प्यार भरी होनी चाहिए। जैसे कि सुबह की चाय या कॉफी बनाते समय उस पर दिल बनाएं, अपने साथी के लिए उनकी पसंदीदा चीजें लेकर आएं और उन्हें अपने हाथों से खिलाएं। इससे न केवल आपका रिश्ता मजबूत होगा, बल्कि आपका साथी भी खुद को खास महसूस करेगा। इसके अलावा छोटे-छोटे कामों को साथ मिलकर करें, ताकि आप यादगार समय बिता सकें।

#2 एक रोमांटिक डिनर प्लान करें रोमांटिक डिनर हमेशा से ही पार्टनर को खुश करने का अच्छा तरीका रहा है। खास तौर से वैलेंटाइन वीक के दौरान तो यह और भी खास लगता है। इसके लिए पहले से तैयारियां कर लें। खाने की जगह पहले ही बुक कर लें और टेबल को रोमांटिक तरीके से सजवा लें। अगर आप घर पर ही डिनर डेट प्लान कर रहे हैं तो उनके पसंदीदा व्यंजन बनाएं और माहौल को रोमांटिक बनाने के लिए धीमी रोशनी और सुगंधित मोमबत्तियां जलाएं।

#3 एक खास उपहार दें उपहार देना हमेशा से ही प्यार जताने का बढ़िया तरीका रहा है। वैलेंटाइन वीक के दौरान आप अपने साथी को एक खास उपहार दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि उपहार महंगा हो। यह ऐसा होना चाहिए, जो आपके रिश्ते की अहमियत को दर्शाए और आपके साथी को आपका प्यार महसूस करवाए। आप उन्हें हाथों से लिखा पत्र, व्यक्तिगत फोटो एलबम या फिर एक यादों का जार दे सकते हैं, जिसमें आपके साथ बिताए हुए अच्छे समय की यादें हों।

#4 छोटे-छोटे सरप्राइज दें छोटे-छोटे सरप्राइज आपके रिश्ते में प्यार बनाए रख सकते हैं। जैसे कि अचानक से उनके काम की जगह पहुंचकर उन्हें फूल देना या फिर बिना बताए उनके लिए एक रोमांटिक डेट प्लान करना। ये छोटे-छोटे सरप्राइज आपके साथी को यह एहसास दिलाएंगे कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं और उन्हें खास महसूस कराना चाहते हैं। आप अपने साथी की पसंद को ध्यान में रखते हुए सरप्राइज प्लान कर सकते हैं।