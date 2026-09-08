बच्चों के लिए घर को सुरक्षित बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं और उनकी जिज्ञासा उन्हें नई चीजों को आजमाने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि, उनके अनियंत्रित व्यवहार से चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में माता-पिता को अपने घर को बच्चों के अनुकूल बनाना चाहिए। घर को सुरक्षित बनाना बच्चों के लिए एक जरूरी कदम है। आइए जानें कि किन आसान तरीकों से आप अपने घर को बच्चों के लिए सुरक्षित बना सकते हैं ताकि वे घर में आराम से खेल सकें।
#1
खतरनाक चीजों को रखें दूर
बच्चे अक्सर खतरनाक चीजों के आस-पास घूमते रहते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने घर में ऐसी चीजों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, जैसे अगर आपकी रसोई में तेज धार वाले चाकू, कैंची या कोई नुकीला सामान है तो उन्हें ऊंची अलमारियों में रखें ताकि बच्चे इन्हें छू न सकें।
इसके अलावा दवाइयां, सफाई के सामान और अन्य जहरीले पदार्थ भी बच्चों की पहुंच से दूर रखें।
#2
बिजली के स्विच और प्लग को बनाएं सुरक्षित
बच्चे अक्सर बिजली के स्विच और प्लग को छूने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें करंट लगने का खतरा रहता है। इसलिए इन चीजों को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए।
अगर ऐसा करना संभव नहीं हो तो इन स्विच और प्लग्स को इस तरह से ढक दें कि बच्चे इन्हें छू न सकें। इसके लिए आप प्लग कवर या स्विच गार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
#3
खिड़कियों और बालकनी को बनाएं सुरक्षित
बच्चे खिड़कियों और बालकनी की रेलिंग पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे गिरने का खतरा हो सकता है। इसलिए इन जगहों पर खास ध्यान देना चाहिए।
बेहतर होगा अगर आप खिड़कियों पर मजबूत ग्रिल लगवाएं और बालकनी की रेलिंग को ऊंचा करवाएं ताकि बच्चे वहां सुरक्षित रहें।
इसके अलावा बालकनी में बच्चों को खेलने के लिए अकेला न छोड़ें। इस तरह आप बच्चों को ऊंचाई से गिरने के खतरे से बचा सकते हैं।
#4
नुकीली और तेज वस्तुओं को रखें दूर
बच्चे अक्सर तेज और नुकीली चीजों को उठाकर देखने लगते हैं, जो उनके लिए खतरनाक हो सकती हैं।
माता-पिता को चाहिए कि वे ऐसी चीजों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, जैसे कांच की चीजें, नुकीले खिलौने, और अन्य तेज वस्तुओं को ऐसी जगह पर रखें जहां बच्चे उन्हें छू न सकें।
आप चाहें तो इन्हें किसी बंद अलमारी में रख सकते हैं। इससे बच्चों को चोट लगने का खतरा कम हो जाएगा।
#5
छोटे सामानों को रखें सुरक्षित
छोटे सामान जैसे सिक्के, बैटरी, छोटे खिलौने आदि बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि वे इन्हें निगल सकते हैं। इन चीजों को बच्चों की पहुंच से दूर रखना बहुत जरूरी है।
इन्हें किसी सुरक्षित डिब्बे में रखें और डिब्बे को बंद रखें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि घर में कोई भी ऐसा सामान खुला न हो जिसे बच्चे गलती से मुंह में डाल सकें।