गर्मियों में गन्ने का रस पीना पसंद करते हैं? इसे इन तरीकों से बनाएं ज्यादा पौष्टिक

गन्ने का रस गर्मियों में पीने के लिए एक बेहतरीन पेय है। यह आसानी से सड़क के किनारे मिल जाता है और तुरंत ताजगी प्रदान करता है। यह न केवल ताजगी देता है, बल्कि शरीर को ठंडक भी पहुंचाता है। वैसे तो यह पेय पौष्टिक ही होता है, लेकिन आप इसे कुछ बदलाव करके और भी सेहतमंद बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि गन्ने के रस को कैसे ज्यादा पौष्टिक बनाया जा सकता है।

#1 नींबू का रस मिलाएं गन्ने के रस में नींबू का रस मिलाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। ऐसा करने से इस पेय में विटामिन-C की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि नींबू इस पोषक तत्व का बेहतरीन स्त्रोत है। नींबू पाचन को बेहतर करता है और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाता है। इसके साथ ही यह गर्मियों में ताजगी का अहसास कराता है। नींबू से गन्ने के रस में खट्टापन भी आ जाएगा, जो आपको पसंद आएगा।

#2 अदरक का टुकड़ा डालें जब आप गन्ने का जूस बनवा रहे हों तो उसमें अदरक का एक टुकड़ा भी डलवा लें। गन्ने के रस में इस सब्जी को मिलाने से इसका स्वाद और भी खास बन जाता है। अदरक में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो शरीर को अंदरूनी सूजन से बचाते हैं और वजन घटने में मदद करते हैं। यह पाचन को भी सुधारता है और गर्मियों में तरोताजा भी महसूस कराता है।

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#3 पुदीना शामिल करें पुदीना पाचन को सुधारने और पेट की समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। यह एक ताजगी देने वाली जड़ी-बूटी है, जो गन्ने के रस में और भी ताजगी जोड़ सकती है। गर्मियों में पुदीने की ताजगी भरी खुशबू से भरा गन्ने का रस पीने से आप तरोताजा महसूस करेंगे। पुदीने में सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं, जो शरीर को सूजन से बचा सकते हैं और डिटॉक्स कर सकते हैं।

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#4 काला नमक छिड़कें गन्ने के रस में थोड़ा-सा काला नमक मिलाने से इसका स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है। साथ ही इसे शामिल करने से इसमें आयरन की मात्रा बढ़ जाती है और यह खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। काला नमक पाचन को सुधारता है और त्वचा की समस्याओं को भी कम करता है, जिससे आपकी त्वचा चमकदार बनी रहती है। इसे छिड़कने से गन्ने के रस की मिठास भी थोड़ी संतुलित लगती है।