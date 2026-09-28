अक्टूबर में कपड़ों की लेयरिंग करना

अक्टूबर की ठंडी शामों के लिए इन 5 तरीकों से करें कपड़ों की लेयरिंग

लेखन सयाली 06:21 pm Sep 28, 202606:21 pm

क्या है खबर?

अक्टूबर की ठंडी शामें सुकून भरी होती हैं, लेकिन इनकी ठंड से बचने के लिए सही कपड़े चुनना जरूरी है। इस समय तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो हल्के स्वेटर या जैकेट पहनने का सही मौका है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप इन शामों में आरामदायक और स्टाइलिश महसूस कर सकते हैं। इन फैशन टिप्स को अपनाकर आप ठंड से भी बचेंगे और आकर्षक भी दिखेंगे।