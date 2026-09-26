बच्चों को बुरी संगत से बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके, भविष्य के लिए है जरूरी
क्या है खबर?
बच्चों की परवरिश एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है, खासकर जब बात उनकी संगत की आती है। बुरी संगत का बच्चों पर गहरा असर पड़ सकता है। इसलिए, माता-पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे किस तरह के दोस्तों के साथ रहते हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसे सुझाव साझा करेंगे, जिनसे आप अपने बच्चों को बुरी संगत से बचा सकते हैं और उन्हें सही मार्ग पर ले जा सकते हैं।
#1
दोस्ती का चयन करना सिखाएं
बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि वे अपने दोस्तों का चुनाव खुद करें। इसके लिए उन्हें अच्छे गुणों वाले दोस्तों की पहचान करना सिखाएं।
आप उन्हें बताएं कि कौन-सा दोस्त उनके लिए सही है और कौन-सा सही नहीं होगा। इसके अलावा आप अपने बच्चे को यह भी समझाएं कि बुरी संगत से दूरी बनाना जरूरी है, ताकि वे गलत रास्ते पर न जाएं और सही दिशा में चल सकें।
#2
समय-समय पर बातचीत करें
बच्चों से नियमित रूप से बातचीत करना बहुत जरूरी है। इससे आप उनके दोस्तों के बारे में जान सकते हैं और यह देख सकते हैं कि कौन-सा दोस्त उनके लिए सही है।
इसके अलावा बातचीत के दौरान आप अपने बच्चे को उनकी भावनाओं और विचारों को साझा करने का मौका भी दे सकते हैं।
इससे वे खुद ही बुरी संगत की पहचान कर पाएंगे और उनसे दूरी भी बना सकेंगे।
#3
गतिविधियों में शामिल हों
अपने बच्चे को ऐसी गतिविधियों में शामिल करें, जिनसे वह सकारात्मक लोगों के बीच समय बिताएगा। इससे उसकी सोच सकारात्मक बनेगी और वह बुरी संगत से दूर रहेगा।
इसके अलावा आप अपने बच्चे को खेल-कूद या अन्य शैक्षिक गतिविधियों में शामिल करके उसकी सोच को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं।
इससे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और वह गलत संगत की तरफ नहीं जाएगा। साथ ही उसकी पसंदीदा गतिविधियों पर भी गौर करें।
#4
अच्छे उदाहरण पेश करें
बच्चे अक्सर अपने माता-पिता या बड़े भाई-बहनों की नकल करते हैं।
अगर आप खुद सही संगत रखते हैं और अच्छा व्यवहार दिखाते हैं तो आपके बच्चे भी आपसे सीखेंगे और गलत संगत से दूर रहेंगे।
इसके अलावा आप अपने बच्चों को अच्छे आदर्शों का पालन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
उन्हें दिखाएं कि कैसे सही संगत रखने से जीवन में सफलता मिलती है और वे भी आपका अनुसरण करेंगे।
#5
निगरानी रखें
बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है, ताकि आप जान सकें कि वे किसके साथ समय बिता रहे हैं।
अगर आपको कोई गलत संगत वाला दोस्त दिखे तो तुरंत कार्रवाई करें और अपने बच्चे को समझाएं कि वह उस दोस्त से दूरी बना ले।
इसके अलावा आप उनके फोन या सोशल मीडिया खातों पर भी नजर रख सकते हैं, ताकि वे गलत संगत से बच सकें और सही मार्ग पर चलें।