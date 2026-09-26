बच्चे को बुरी संगत से बचाने के टिप्स

बच्चों को बुरी संगत से बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके, भविष्य के लिए है जरूरी

लेखन सयाली 03:51 pm Sep 26, 202603:51 pm

क्या है खबर?

बच्चों की परवरिश एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है, खासकर जब बात उनकी संगत की आती है। बुरी संगत का बच्चों पर गहरा असर पड़ सकता है। इसलिए, माता-पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे किस तरह के दोस्तों के साथ रहते हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसे सुझाव साझा करेंगे, जिनसे आप अपने बच्चों को बुरी संगत से बचा सकते हैं और उन्हें सही मार्ग पर ले जा सकते हैं।