घर को धूल-मिट्टी से मुक्त रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

धूल-मिट्टी हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है, खासकर जब यह हमारे रहने वाले स्थान पर होती है। धूल-मिट्टी से एलर्जी, सांस की समस्याएं और त्वचा की समस्याएं हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने घर को धूल-मिट्टी से मुक्त रख सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने घर को साफ-सुथरा और स्वस्थ रख सकते हैं।

#1 नियमित सफाई करें अपने घर को नियमित रूप से साफ करना सबसे अहम कदम है। रोजाना झाड़ू लगाने से धूल-मिट्टी हटती है और मशीन से सफाई करने से गहरी सफाई होती है, खासकर उन जगहों पर ध्यान दें जहां धूल जमा होती है जैसे कि फर्नीचर के कोने, पर्दों के ऊपर और अलमारी के अंदर। हफ्ते में कम से कम एक बार मशीन का उपयोग करें ताकि घर पूरी तरह से साफ रहे और धूल-मिट्टी का असर कम हो।

#2 पर्दों और बिस्तर की चादरों को धोएं पर्दे और बिस्तर की चादरों को हफ्ते में एक बार धोना बहुत जरूरी है। इन चीजों पर भी धूल-मिट्टी जमा होती है, जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। गर्म पानी में साबुन मिलाकर इन्हें धोएं ताकि सभी कीटाणु और धूल-मिट्टी हट जाएं। सूखने के बाद इन्हें अच्छी तरह से फोल्ड करके रखें या टांग दें ताकि ये हमेशा ताजगी भरे रहें और आपके कमरे का माहौल साफ-सुथरा लगे।

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#3 हवा को साफ रखने वाले उपकरण का उपयोग करें हवा को साफ रखने वाले उपकरण हवा से धूल-मिट्टी को दूर करने में मदद करते हैं। इन्हें अपने कमरे में रखें ताकि हवा साफ रहे और सांस लेने में आसानी हो। अच्छे गुणवत्ता वाले उपकरण चुनें जो छोटे कण भी छान सके। नियमित रूप से उपकरण के फिल्टर को बदलते रहें ताकि इसकी कार्यक्षमता बनी रहे और आपका घर हमेशा ताजगी भरा महसूस हो। इस तरह आप धूल-मिट्टी से सुरक्षित रह सकते हैं।

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#4 जूते उतारकर ही घर में प्रवेश करें बाहर चलने-फिरने से जूतों पर बहुत सारी गंदगी और धूल-मिट्टी जमा हो जाती है, जो घर में प्रवेश करते ही फैल जाती है। इसलिए घर में प्रवेश करते समय जूते उतार दें। इसके लिए दरवाजे के पास एक छोटी सी जगह बनाएं जहां लोग आसानी से जूते उतार सकें। इससे घर की सफाई में काफी कमी आएगी और धूल-मिट्टी का असर भी कम होगा। इस तरह आप अपने घर को साफ-सुथरा रख सकते हैं।