गर्मियों के दौरान तकिये को अच्छा बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

गर्मियों में तकिये में पसीना या नमी आने के कारण उसका इस्तेमाल करना असुविधाजनक हो सकता है। इसके अलावा तकिये में कीटाणु और कीड़े भी पनप सकते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। हालांकि, अगर आप कुछ उपाय अपनाते हैं तो तकिये को पसीने और नमी से दूर रखा जा सकता है। आइए जानते हैं उन सरल तरीकों के बारे में, जिन्हें अपनाकर गर्मियों में तकिये को अच्छा बनाए रख सकते हैं।

#1 तकिये के खोल को धोएं अगर आपका तकिये का खोल गंदा है या उसमें पसीना और नमी है तो इसे बदलें या धोएं। गंदे तकिये के खोल में कीटाणु और कीड़े पनप सकते हैं, जो आपकी त्वचा के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए हफ्ते में कम से कम एक बार तकिये के खोल को धोना जरूरी है। इसके अलावा, आप तकिये के खोल को धूप में भी रखें ताकि यह ताजगी बनाए रखे और कीटाणु और कीड़े मर जाएं।

#2 तकिये को हवा में सुखाएं गर्मियों में तकिये में नमी और पसीना आ सकता है, जिससे इसकी खुशबू खराब हो सकती है। इससे बचने के लिए हफ्ते में एक बार अपने तकिये को हवा में सुखाएं। इसे कुछ देर के लिए धूप में रखें। इससे यह ताजा रहेगा और कीटाणु भी मर जाएंगे। इसके अलावा, आप तकिये को कुछ देर के लिए बालकनी या किसी हवादार जगह में भी रख सकते हैं।

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#3 नियमित रूप से पलटें अगर आप हर दिन एक ही तरफ सोते हैं तो आपके तकिये का एक हिस्सा ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है और दूसरा हिस्सा कम। इससे तकिये की आकृति बिगड़ सकती है और यह बेकार हो सकता है। इसलिए हर दो दिन में अपने तकिये को पलटें ताकि इसका हर हिस्सा बराबर इस्तेमाल हो सके। इसके अलावा, आप अपने तकिये को उलट कर अलग-अलग तरीके से भी रख सकते हैं। इससे यह लंबे समय तक सही रहेगा।

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#4 सही तरह से रखें अगर आप अपने तकिये को लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो इसे सही तरीके से रखना जरूरी है। सबसे पहले इसे किसी साफ और सूखे बैग में रखें, फिर इसे किसी हवादार और ठंडी जगह पर रखें। इससे यह कीटाणु और कीड़े से सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा आप चाहें तो तकिये को प्लास्टिक बैग में भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि बैग हवा को प्रवेश करने से रोकने वाला हो।