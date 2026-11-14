स्वेटर को मुलायम रखने के 5 तरीके, सिकुड़ने की चिंता से बचें
क्या है खबर?
स्वेटर ठंड के मौसम में पहनने के लिए एक आदर्श कपड़ा है। हालांकि, कई बार धोने के बाद यह सिकुड़ जाता है या सख्त हो जाता है। ऐसा अक्सर गलत तरीके से धोने के कारण होता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने स्वेटर को मुलायम बनाए रख सकते हैं और उसे सिकुड़ने से भी बचा सकते हैं। इन तरीकों से आपके स्वेटर लंबे समय तक नए जैसे बने रहेंगे।
#1
ठंडे पानी का करें इस्तेमाल
स्वेटर को धोने के लिए हमेशा ठंडे पानी का उपयोग करें। गर्म पानी से धोने पर स्वेटर के धागे कमजोर हो जाते हैं और वह सिकुड़ जाता है।
ठंडा पानी न केवल स्वेटर को सुरक्षित रखता है, बल्कि उसमें लगे साबुन को भी अच्छे से साफ कर देता है।
इससे आपका स्वेटर लंबे समय तक मुलायम बना रहेगा और उसकी उम्र भी बढ़ेगी। इसलिए ध्यान रखें कि हमेशा ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करें।
#2
हल्का साबुन या शैंपू लगाएं
स्वेटर को धोने के लिए हल्का साबुन या शैंपू का उपयोग करें। कठोर साबुन धागों को नुकसान पहुंचा सकता है और स्वेटर को सख्त बना सकता है।
हल्का साबुन या शैंपू न केवल धागों को सुरक्षित रखता है, बल्कि स्वेटर की नमी भी बनाए रखता है।
इससे आपका स्वेटर लंबे समय तक मुलायम बना रहेगा और उसकी उम्र भी बढ़ेगी। इसलिए ध्यान रखें कि हमेशा हल्का साबुन या शैंपू ही इस्तेमाल करें।
#3
हाथ से धोना है बेहतर
स्वेटर को हाथ से धोना सबसे अच्छा तरीका है। मशीन में धोने से स्वेटर पर जोर पड़ता है, जिससे वह सिकुड़ सकता है या फट सकता है।
हाथ से धोने पर आप उसे आसानी से हल्के हाथों से रगड़ सकते हैं और उसकी सफाई भी अच्छी तरह हो जाती है।
इससे आपका स्वेटर मुलायम बना रहेगा और उसकी उम्र भी बढ़ेगी। इसलिए हमेशा स्वेटर को हाथ से ही धोएं।
#4
सुखाने का तरीका अपनाएं सही
स्वेटर को सुखाने का तरीका भी अहम है। उसे लटकाकर सूखाने की बजाय टेबल पर बिछाकर सूखे कपड़े या तौलिये से ढककर रखें।
इससे वह अपनी प्राकृतिक आकार में सूख जाएगा और सिकुड़ने का डर नहीं रहेगा। ध्यान रखें कि धूप में न सूखाएं क्योंकि इससे रंग फीका पड़ सकता है।
इस तरह आपके स्वेटर मुलायम बने रहेंगे और उनकी उम्र भी बढ़ेगी।
#5
स्टोर करते समय ध्यान रखें
स्वेटर को स्टोर करते समय ध्यान रखें कि वह किसी अन्य गीले कपड़े या सीधे धूप में न हो।
उसे किसी सूखे स्थान पर रखें, जहां हवा लगती रहे ताकि नमी न बने। अगर लंबे समय तक नहीं पहनना हो तो उसे हल्के कपड़े में लपेटकर अलमारी में रखें।
इस प्रकार इन सरल तरीकों अपनाकर आप अपने स्वेटर को मुलायम बनाए रख सकते हैं और उसे सिकुड़ने से भी बचा सकते हैं।