स्वेटर को सिकुड़ने से बचाने के तरीके

स्वेटर को मुलायम रखने के 5 तरीके, सिकुड़ने की चिंता से बचें

लेखन अंजली 04:01 pm Nov 14, 202604:01 pm

क्या है खबर?

स्वेटर ठंड के मौसम में पहनने के लिए एक आदर्श कपड़ा है। हालांकि, कई बार धोने के बाद यह सिकुड़ जाता है या सख्त हो जाता है। ऐसा अक्सर गलत तरीके से धोने के कारण होता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने स्वेटर को मुलायम बनाए रख सकते हैं और उसे सिकुड़ने से भी बचा सकते हैं। इन तरीकों से आपके स्वेटर लंबे समय तक नए जैसे बने रहेंगे।