बदलते मौसम में बच्चों को इन 5 तरीकों से रखें स्वस्थ, नहीं पड़ेंगे बीमार

बदलते मौसम में तापमान में आए बदलाव के कारण बच्चों को सर्दी-जुकाम, बुखार और खांसी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस मौसम में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना बहुत जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चे को बदलते मौसम में स्वस्थ रख सकते हैं और उन्हें बीमारियों से बचा सकते हैं।

#1 खाने-पीने पर दें ध्यान बदलते मौसम में बच्चों को पोषक तत्वों से भरपूर खाना खिलाना जरूरी है। इसके लिए बच्चों को हरी सब्जियां, फल, दाल, दूध और अंडे जैसी चीजें खिलाएं। इसके अलावा बच्चों को ताजे फलों का रस या फिर नारियल पानी पिलाएं। साथ ही उन्हें पराठे और पोहा जैसे गर्मागर्म नाश्ते भी दें। इसके अतिरिक्त बच्चों को बाहर के खाने से दूर रखें क्योंकि यह उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है।

#2 पानी की मात्रा बढ़ाएं बदलते मौसम में बच्चों को पानी की कमी से बचाए रखने के लिए उन्हें भरपूर मात्रा में पानी पिलाना जरूरी है। इसके लिए आप उन्हें दिनभर में 8 से 10 गिलास पानी पिला सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को नारियल पानी, नींबू पानी और ताजे फलों का रस भी दे सकते हैं। इससे न केवल बच्चे तरोताजा रहेंगे, बल्कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होगी और वे बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे।

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#3 हाथ धोने की आदत डालें बदलते मौसम में कीटाणुओं के संपर्क में आने का खतरा अधिक रहता है, इसलिए बच्चों को हाथ धोने की आदत डालना बहुत जरूरी है। इसके लिए बच्चों को खाने से पहले और बाद में, बाथरूम का उपयोग करने के बाद और बाहर से घर लौटने के बाद साबुन से हाथ धोना सिखाएं। इसके अतिरिक्त बच्चों को नाक साफ करने और खांसने-छींकने के बाद हाथ धोने के लिए भी कहें।

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#4 अच्छी नींद सुनिश्चित करें बदलते मौसम में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखने में नींद अहम भूमिका निभा सकती है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि बच्चे 8-10 घंटे की नींद लें। इससे उनका शरीर ठीक तरह से आराम कर पाएगा और वे अगले दिन के लिए तरोताजा महसूस करेंगे। इसके अतिरिक्त बच्चों को भरपूर आराम करने दें ताकि वे तनाव मुक्त रहें और उनकी मानसिक सेहत भी अच्छी बनी रहे।