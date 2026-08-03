रसोई में हर्ब्स को बिना फ्रिज के 10 दिन तक ताजा रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
ताजे हर्ब्स का उपयोग खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। हालांकि, इन्हें खरीदने के बाद जल्दी खराब होने की समस्या से कई लोग जूझते हैं। अगर आप भी इसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आज हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपनी रसोई में रखे हर्ब्स को बिना फ्रिज के 10 दिन तक ताजा रख सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं।
#1
हर्ब्स को गीला रखें
ताजे हर्ब्स को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए उन्हें गीला रखना जरूरी है।
आप हर्ब्स की जड़ को पानी में डुबो सकते हैं या उन्हें एक गीले कागज में लपेट सकते हैं। इससे हर्ब्स को हवा और नमी मिलती है, जो उनकी ताजगी को बनाए रखने में मदद करती है।
अगर आप हर्ब्स को एक डिब्बे में रख रहे हैं, तो उसमें थोड़ा पानी डालें ताकि हर्ब्स की जड़ें पानी में डूबी रहें।
#2
प्लास्टिक थैली का इस्तेमाल करें
हर्ब्स को प्लास्टिक की थैली में रखने से भी ये लंबे समय तक ताजा रह सकते हैं। इसके लिए पहले हर्ब्स को धोकर सुखाएं, फिर उन्हें एक साफ और सूखी प्लास्टिक की थैली में रखें।
ध्यान रखें कि थैली में ज्यादा हवा न हो ताकि हर्ब्स दब न जाएं। इस तरीके से हर्ब्स बिना फ्रिज के भी 10 दिन तक ताजगी बनाए रख सकते हैं और आप उन्हें बिना किसी समस्या के इस्तेमाल कर सकते हैं।
#3
अखबार या पेपर तौलिया का उपयोग करें
हर्ब्स को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए आप अखबार या पेपर तौलिया का भी उपयोग कर सकते हैं।
इसके लिए पहले हर्ब्स को धोकर सुखाएं, फिर उन्हें एक गीले अखबार या पेपर तौलिया में लपेटें और एक प्लास्टिक की थैली में रखें। इस तरीके से नमी बनी रहती है और हर्ब्स जल्दी खराब नहीं होते।
#4
एयरटाइट डिब्बे में रखें
अगर आपके पास कोई एयरटाइट डिब्बा है, तो उसका उपयोग करके भी आप अपने हर्ब्स को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं।
इसके लिए पहले हर्ब्स को धोकर सुखाएं, फिर उन्हें सूखे एयरटाइट डिब्बे में रखें और डिब्बे को अच्छी तरह बंद कर दें ताकि हवा न जा सके।
इस तरह से हर्ब्स बिना फ्रिज के भी 10 दिन तक ताजगी बनाए रख सकते हैं।
#5
सूखे पत्तों को हटा दें
अगर आपके ताजे हर्ब्स में कुछ सूखे पत्ते हो गए हैं, तो उन्हें तुरंत हटा दें। सूखे पत्ते न केवल देखने में खराब लगते हैं बल्कि वे पूरे गुच्छे को भी प्रभावित कर सकते हैं और उसे जल्दी खराब कर सकते हैं।
इसके अलावा सूखे पत्तों से नमी भी बढ़ती है, जो आपके हर्ब्स के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए समय-समय पर अपने हर्ब्स के गुच्छे को चेक करते रहें और सूखे पत्तों को हटा दें।