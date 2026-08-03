रसोई में हर्ब्स को ताजा रखने के तरीके

रसोई में हर्ब्स को बिना फ्रिज के 10 दिन तक ताजा रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 10:06 am Aug 03, 202610:06 am

क्या है खबर?

ताजे हर्ब्स का उपयोग खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। हालांकि, इन्हें खरीदने के बाद जल्दी खराब होने की समस्या से कई लोग जूझते हैं। अगर आप भी इसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आज हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपनी रसोई में रखे हर्ब्स को बिना फ्रिज के 10 दिन तक ताजा रख सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं।