मानसून के दौरान खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

मानसून के दौरान बढ़ी हुई नमी के कारण खाने-पीने की चीजों में जल्दी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में इन चीजों की बर्बादी को रोकने के लिए उन्हें सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मानसून के दौरान खाने-पीने की चीजों को सुरक्षित रख सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक बिना खराब किए स्टोर कर सकते हैं।

#1 हल्दी का करें इस्तेमाल हल्दी एक ऐसा मसाला है, जो खाने में रंग और स्वाद दोनों जोड़ता है। इसके अलावा यह खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में भी मदद कर सकता है। अगर आप अपने खाने में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो यह खाने को बैक्टीरिया और फंगस से सुरक्षित रखता है। इसके अलावा हल्दी में ऐसे तत्व होते हैं, जो खाने को ताजा रखने में मदद कर सकते हैं।

#2 नमक का करें इस्तेमाल नमक का इस्तेमाल करके भी आप खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। दरअसल, नमक में ऐसे गुण होते हैं, जो खाने को बैक्टीरिया और फंगस से बचा सकते हैं। ऐसे में अगर आप सब्जियों को नमक के पानी में स्टोर करते हैं तो वे ताजी रहती हैं। इसके अलावा आप दही, पनीर और मछली को भी नमक के जरिए सुरक्षित रख सकते हैं।

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#3 हरी मिर्च को करें स्टोर हरी मिर्च खाने में तीखापन देने के साथ-साथ खाने को खराब होने से भी बचा सकती है। दरअसल, हरी मिर्च में ऐसे गुण होते हैं, जो खाने को बैक्टीरिया और फंगस से सुरक्षित रखते हैं। ऐसे में अगर आप सब्जियों को हरी मिर्च के साथ रखते हैं तो वे ताजी रहती हैं। इसके अलावा आप दही, पनीर को भी हरी मिर्च के जरिए सुरक्षित रख सकते हैं।

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#4 तेज पत्ता आएगा काम तेज पत्ते में ऐसे गुण होते हैं, जो खाने को फंगस और कीड़े-मकोड़ों से बचाते हैं। अगर आप चावल, दाल या गेहूं में तेज पत्ता रखते हैं तो उनमें कीड़े नहीं लगते और न ही इनमें फंगस लगती है। इसके अलावा आप सब्जियों को तेज पत्ते के साथ रख सकते हैं। इससे सब्जियां ताजी रहती हैं और उनमें कीड़े नहीं लगते।