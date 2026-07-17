मानसून के दौरान बच्चों को सुरक्षित रखने के तरीके

मानसून के दौरान बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 02:44 pm Jul 17, 202602:44 pm

क्या है खबर?

मानसून का मौसम बच्चों के लिए कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। इस मौसम में होने वाली बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू और वायरल बुखार छोटे बच्चों को तेजी से प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए माता-पिता को अपने बच्चों को मानसून की बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चों को मानसून की बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं।