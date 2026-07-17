मानसून के दौरान बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
मानसून का मौसम बच्चों के लिए कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। इस मौसम में होने वाली बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू और वायरल बुखार छोटे बच्चों को तेजी से प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए माता-पिता को अपने बच्चों को मानसून की बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चों को मानसून की बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
घर को रखें साफ-सुथरा
बच्चे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं तो घर की सफाई पर विशेष ध्यान दें। घर में पानी जमा न होने दें और नियमित रूप से फर्श को साफ करें।
घर के अंदर और बाहर की चीजों को साफ रखें। साथ ही घर में किसी भी जगह पर पानी जमा न होने दें क्योंकि इससे मच्छर पनप सकते हैं।
बच्चों को भी घर के अंदर ही रहने दें और उन्हें किसी भी जगह पर पानी जमा नहीं होने देना चाहिए।
#2
खाने-पीने का रखें ध्यान
बच्चों को ताजे और साफ खाद्य पदार्थ खिलाएं। मानसून में बच्चों को बाहर के खाने से दूर रखें। बच्चों को पानी से भरी बोतल हमेशा पास रखें ताकि वे समय-समय पर पानी पीते रहें।
इसी के साथ बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए उन्हें अधिक से अधिक तरल पदार्थ पिलाएं। इसके अतिरिक्त बच्चों को मच्छरों से बचाने के लिए उन्हें मच्छरदानी में रखें।
#3
समय-समय पर कराएं हाथ धोना
मानसून की बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए अपने बच्चे को नियमित रूप से हाथ धोने की आदत डालें, खासकर खाने से पहले और बाथरूम का उपयोग करने के बाद हाथ धोना बहुत जरूरी है।
बच्चे का हाथ धोने का तरीका सही होना चाहिए। उसके हाथों को साबुन और पानी से धोएं, फिर उन्हें साफ तौलिये से सुखाएं।
इसके अलावा बच्चों को टिश्यू पेपर या कोहनी से नाक ढकने के लिए कहें।
#4
टीकाकरण कराएं
बच्चों को मानसून से संबंधित बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए समय पर टीके लगवाएं। समय-समय पर डॉक्टर से संपर्क करें और उन्हें सभी जरूरी टीके लगाएं।
इसके अतिरिक्त अपने बच्चे को मलेरिया निरोधक दवाएं दें और घर के अंदर मच्छर-रोधी दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही घर में मच्छरदानी और मच्छर निरोधक क्रीम रखें।
साथ ही बच्चों को मच्छरदानी में रखें और उन्हें किसी भी जगह पर पानी जमा नहीं होने दें।
#5
पर्याप्त नींद लें
पर्याप्त नींद बच्चों के समग्र स्वास्थ्य के लिए जरूरी है क्योंकि यह उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है।
अगर बच्चा आराम महसूस करेगा तो उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और वह जल्दी बीमारियों से उबर जाएगा। इसलिए बच्चों को समय पर सोने की आदत डालें।
इसके साथ ही उनकी सोने की जगह को साफ और हवादार रखें। अगर बच्चा बीमार है तो उसे आरामदायक बिस्तर पर रखें और उसे समय-समय पर दवा दें।