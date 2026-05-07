मानसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

मानसून का मौसम बच्चों के लिए संक्रमण और बीमारियों का कारण बन सकता है। इस दौरान बच्चे सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त और डेंगू जैसी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस मौसम में बच्चों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चों को मानसून के दौरान स्वस्थ रख सकते हैं। यहां जानिए बच्चों को मानसून के दौरान स्वस्थ रखने के तरीके।

#1 खाने-पीने का ध्यान रखें मानसून के दौरान बच्चों का खाने-पीने का ध्यान रखना बहुत अहम है। उन्हें ताजे और साफ-सुथरे खाद्य पदार्थ खिलाएं। बाहर के खाने से बचाएं क्योंकि यह उनकी शरीर की ताकत को कमजोर कर सकता है। हरी सब्जियां, फल, दाल, दही और सूप जैसी पौष्टिक चीजें उनके खाने में शामिल करें। इसके अलावा उन्हें भरपूर पानी पिलाएं ताकि वे तरोताजा रहें और शरीर से गंदगी बाहर निकल सके। साथ ही उन्हें समय-समय पर हल्का खाना खिलाते रहें।

#2 हाथ धोने की आदत डालें बच्चों को हाथ धोने की आदत डालना बहुत जरूरी है। मानसून के दौरान कीटाणु तेजी से फैलते हैं, इसलिए अपने बच्चे को खाने से पहले, बाथरूम का उपयोग करने के बाद और बाहर खेलने के बाद साबुन से हाथ धोने की आदत सिखाएं। उन्हें अच्छी तरह से हाथ धोना सिखाएं ताकि वे बीमारियों से बच सकें। इसके अलावा उन्हें हाथ साफ रखने के लिए विशेष तरल का उपयोग करने के लिए भी कहें ताकि वे हर समय साफ-सुथरे रहें।

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#3 बारिश में खेलने से बचाएं बारिश में खेलने से बच्चे बीमार हो सकते हैं, इसलिए उन्हें इस दौरान बाहर खेलने से बचाएं। अगर बारिश हो रही हो तो उन्हें घर के अंदर ही खेलने के लिए कहें। इसके अलावा उन्हें गीले कपड़े पहनने से भी रोकें क्योंकि इससे उन्हें ठंड लग सकती है। अगर वे बारिश में खेलते हैं तो उन्हें तुरंत बदल दें और उन्हें सूखे और आरामदायक कपड़े पहनाएं ताकि वे गर्म रहें और ठंड से बच सकें।

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#4 नियमित रूप से कसरत कराएं बच्चों के लिए नियमित रूप से कसरत करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे उनकी शरीर की ताकत बढ़ती है और वे स्वस्थ रहते हैं। उन्हें रोजाना कुछ मिनट दौड़ने, कूदने या योग करने के लिए प्रेरित करें। इससे उनका शरीर सक्रिय रहेगा और वे बीमारियों से लड़ने में सक्षम होंगे। साथ ही यह उनकी मानसिक सेहत के लिए भी फायदेमंद है। बच्चों को खेल-खेल में कसरत कराना एक अच्छा तरीका हो सकता है।