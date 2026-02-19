अपनी डाइट में इन तरीकों से शामिल करें मल्टीग्रेन, स्वास्थ्य के लिए हैं फायदेमंद

मल्टीग्रेन पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने से कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि पाचन को सुधारने, वजन नियंत्रित करने और ऊर्जा बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे मल्टीग्रेन के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन रोजाना करने से आपको कई बीमारियों से सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है।

#1 बाजरा बाजरा एक ऐसा अनाज है, जो बिना ग्लूटेन के होता है और इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। यह पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है और वजन नियंत्रित करने में भी सहायक है। बाजरे का सेवन करने से शरीर को जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलते हैं। आप इसे सलाद में डाल सकते हैं या फिर इसे दलिया के रूप में भी ले सकते हैं।

#2 ज्वार ज्वार भी बिना ग्लूटेन के होता है और इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत भी है, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। ज्वार का सेवन करने से दिल की बीमारी का खतरा कम हो सकता है और रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी मदद मिल सकती है। आप इसे दालों के साथ या फिर खिचड़ी के रूप में भी बना सकते हैं।

#3 रागी रागी एक ऐसा मल्टीग्रेन है, जो कैल्शियम और आयरन से भरपूर होता है। यह हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है और खून की कमी से बचाए रखने में भी सहायक है। रागी का सेवन करने से वजन नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है और त्वचा को भी पोषण मिल सकता है। आप इसे खीर या फिर इडली के रूप में खा सकते हैं।

#4 ओट्स ओट्स में एक खास प्रकार का फाइबर होता है, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा ये मधुमेह के जोखिम को कम करने में भी सहायक हैं। ओट्स का सेवन करने से पाचन क्रिया भी स्वस्थ रहती है। आप इसे दलिया के रूप में खा सकते हैं या फिर इसे कुकीज और ब्रेड के रूप में भी बना सकते हैं।