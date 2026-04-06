रोजाना की डाइट में शामिल करें सत्तू, जानिए इससे बनाए जाने वाले स्वादिष्ट व्यंजन

सत्तू को चने और जौ जैसे अनाजों को भूनकर बनाया जाता है। यह एक पौष्टिक आटा है, जो फाइबर, प्रोटीन, आयरन और अन्य जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। सत्तू का उपयोग कई तरह के व्यंजनों में किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि रोजाना सत्तू की कितनी मात्रा का सेवन करना चाहिए और इसे डाइट में शामिल करने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है।

#1 सत्तू का पानी सत्तू का पानी पीने से शरीर को ठंडक मिलती है और यह पेट को भरता है। इसे बनाने के लिए एक गिलास पानी में एक चम्मच सत्तू मिलाएं और इसे अच्छे से मिलाएं। आप इसमें थोड़ा नींबू का रस और शक्कर भी मिला सकते हैं। यह पेय गर्मियों में पीने के लिए आदर्श है और इसमें कम कैलोरी होती हैं, जिससे वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसे सुबह-सुबह पीने से दिन की शुरुआत ताजगी से होती है।

#2 सत्तू का परांठा सत्तू का परांठा एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में सत्तू, हरी मिर्च, प्याज, धनिया पत्ती, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाकर गूंध लें। अब इस मिश्रण से परांठे बनाएं और उन्हें घी या तेल में सेंक लें। यह परांठा नाश्ते या दोपहर के भोजन दोनों के लिए उपयुक्त है और इसे दही या अचार के साथ खाया जा सकता है। यह परांठा स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए अच्छा भी है।

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#3 सत्तू की लड्डू सत्तू के लड्डू एक स्वादिष्ट मिठाई हो सकती है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए सत्तू, गुड़ पाउडर, घी और सूखे मेवे मिलाकर लड्डू बना लें। यह लड्डू न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं क्योंकि इनमें कम कैलोरी होती हैं और ये ऊर्जा देते हैं। इन्हें बनाने में आसान हैं और यह बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आते हैं।

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#4 सत्तू का शरबत सत्तू का शरबत एक ताजगी भरा पेय है, जिसे आप गर्मियों में पी सकते हैं। इसे बनाने के लिए एक गिलास पानी में दो चम्मच सत्तू, चीनी या शहद और नींबू का रस मिलाकर पिएं। यह पेय शरीर को ठंडक देता है और पाचन को सुधारता है। इसमें विटामिन-C भी होता है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। इसे रोजाना पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और ताजगी महसूस होती है।