बच्चों की फोन में लगने की आदते सुधारने के तरीके

बच्चों के फोन पर ज्यादा समय बिताने की आदत को सुधारने के लिए अपनाएं ये तरीके

लेखन अंजली 12:43 pm Sep 14, 202612:43 pm

क्या है खबर?

आजकल बच्चे अपने फोन पर बहुत समय बिताते हैं, जिससे उनकी आंखों पर बुरा असर पड़ता है। इस लेख में हम कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बच्चों को फोन पर कम समय बिताने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये तरीके न केवल उनकी आंखों की सुरक्षा करेंगे बल्कि उन्हें बाहर खेलने और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करेंगे। आइए जानते हैं कि कैसे आप बच्चों को फोन से दूर रख सकते हैं।