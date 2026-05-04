मदर्स डे पर मां के लिए करना है कुछ खास? उन्हें दें एक दिन का आराम

मां का प्यार अनमोल होता है और वह हमेशा अपने परिवार के लिए सब कुछ करती हैं। ऐसे में मदर्स डे पर उन्हें एक दिन का आराम देना तो बनता ही है। इस दिन को खास बनाने के लिए आप कुछ छोटे-छोटे, लेकिन अहम कदम उठा सकते हैं। इस लेख में हम आपको 5 ऐसे उपाय बताएंगे, जिनसे आप अपनी मां को खास महसूस करा सकते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं।

#1 सुबह उनके लिए बनाएं चाय और नाश्ता मां की सुबह की शुरुआत एक प्याली चाय के साथ करें। उन्हें बिस्तर पर ही चाय और नाश्ते का आनंद दिलाएं। यह एक छोटा-सा काम है, लेकिन इससे उनकी सुबह खुशगवार हो जाएगी। आप चाहें तो उनके पसंदीदा नाश्ते की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए पहले से ही सामग्री तैयार रखें, ताकि उनके उठते ही आप उन्हें नाश्ता परोस सकें। इस तरह से उनके खास दिन की शुरुआत अच्छी होगी और उन्हें जल्दबाजी में काम पर नहीं लगना पड़ेगा।

#2 घर के छोटे-मोटे काम खुद करें मां के ऊपर घर के कई काम का बोझ होता है, जिन्हें वह बिना किसी शिकायत के करती रहती हैं। इस मदर्स डे पर आप इन कामों को खुद करके उन्हें थोड़ा आराम दे सकते हैं। जैसे कि बर्तन धोना, कपड़े तह करना या फिर सफाई करना। इससे उन्हें लगेगा कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं और यह भी कि उनकी मेहनत की कदर करते हैं। इन कामों को केवल इस खास दिन पर ही नहीं, बल्कि रोजाना करें।

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#3 स्पा डेट पर ले जाएं मां के लिए एक स्पा डेट प्लान करें। उन्हें मसाज, चेहरे की देखभाल और पैरों की देखभाल जैसी सुविधाएं दें। इसके लिए आप किसी अच्छे स्पा जा सकते हैं या घर पर ही कुछ आसान उपाय अपना सकते हैं। इससे उनकी थकान मिटेगी और वे तरोताजा महसूस करेंगी। आप चाहें तो कुछ घरेलू नुस्खे भी आजमा सकते हैं, जैसे कि नारियल तेल से मालिश करना या गुलाब जल से चेहरे की देखभाल करना।

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#4 उनकी पसंदीदा फिल्म देखें मां के साथ बैठकर उनकी पसंदीदा फिल्म या TV शो देखें। यह उनके साथ समय बिताने का और उन्हें खुश रखने का एक अच्छा तरीका है। आप उनकी पसंद के हिसाब से कोई हल्की-फुल्की हास्य फिल्म या कोई रोमांटिक कहानी चुन सकते हैं। इससे न केवल आप दोनों के बीच की दूरी कम होगी, बल्कि मां को अच्छा महसूस भी होगा। साथ ही इस बहाने आप उनकी पसंदीदा कहानियों और पात्रों के बारे में जान सकते हैं।