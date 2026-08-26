बच्चों को सब्जियां खाने की आदत डालने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

बच्चों को कहानियां सुनाना उनका पसंदीदा काम होता है। आप सब्जियों की अलग-अलग कहानियां बना सकते हैं, जैसे कि कैसे एक गाजर ने जंगल में सबसे बड़ा कारनामा किया या कैसे एक टमाटर ने सब्जियों की रानी बनने का सपना देखा।

इन कहानियों के माध्यम से बच्चे सब्जियों के प्रति रुचि दिखा सकते हैं और उन्हें खाने में मजा आएगा। इस तरह की कहानियां सुनाने से बच्चे सब्जियों के बारे में जानेंगे और उन्हें खाने का भी मन करेंगे।