क्या आपके बच्चे सही दोस्त बना रहे हैं? जानिए पता लगाने के 5 तरीके

अपने बच्चे के साथ उसके खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भाग लें। इससे आपको पता चलेगा कि उसके दोस्त कैसे लोग हैं और वे किस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं।

अगर आप देखते हैं कि उसके दोस्त नकारात्मक व्यवहार कर रहे हैं तो तुरंत हस्तक्षेप करें और उसे सही दिशा दिखाएं। इसके अलावा आप अपने बच्चे को उनके दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका दें, ताकि वह खुद भी उनकी अच्छाइयों और बुराइयों को समझ सके।