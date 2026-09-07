क्या आपकी बिल्ली बुखार से पीड़ित है? इन संकेतों पर गौर करके लगा सकते हैं पता

अगर आपकी बिल्ली ज्यादातर समय सो रही है या फिर बहुत कम खेल रही है तो यह भी बुखार का एक संकेत हो सकता है। बुखार होने पर बिल्लियां सामान्य रूप से सक्रिय नहीं रहतीं और वे ज्यादा समय सोती हैं।

अगर आपकी बिल्ली पहले से ज्यादा सो रही है या फिर बहुत कम गतिविधि कर रही है तो यह एक जरूरी लक्षण हो सकता है। साथ ही उसका कम बोलना और सुस्त रहना भी इसका सामान्य लक्षण होता है।