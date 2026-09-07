क्या आपकी बिल्ली बुखार से पीड़ित है? इन संकेतों पर गौर करके लगा सकते हैं पता
क्या है खबर?
बिल्ली का बुखार एक गंभीर समस्या हो सकती है। यह जानना जरूरी है कि आपकी बिल्ली बुखार से पीड़ित है या नहीं। कई बार बिल्ली के व्यवहार और लक्षणों से इसका पता लगाया जा सकता है। इस लेख में हम कुछ ऐसे संकेतों पर चर्चा करेंगे, जिनसे आप जान सकते हैं कि आपकी बिल्ली बुखार से पीड़ित है या नहीं। इन संकेतों को पहचानकर आप समय पर सही देखभाल कर सकते हैं।
#1
तापमान जांचें
बिल्ली के शरीर का सामान्य तापमान 38.5 से 39.2 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपकी बिल्ली के शरीर का तापमान इससे ज्यादा हो रहा है तो यह बुखार का संकेत हो सकता है।
आप घर में मौजूद थर्मामीटर का इस्तेमाल करके तापमान जांच सकते हैं, जिसका तरीका आपको पशु चिकित्सक बता देंगे। अगर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें।
पंजों के गर्म होने पर तुरंत तापमान जांच लें।
#2
खाने में कमी आना
अगर आपकी बिल्ली ने खाना खाना बंद कर दिया है या बहुत कम खा रही है तो यह भी बुखार का एक संकेत हो सकता है। बुखार होने पर बिल्ली का पेट गर्म हो जाता है और उसे भूख नहीं लगती।
अगर आपकी बिल्ली ने 2 दिनों से ज्यादा खाना न खाया हो तो उसे पशु चिकित्सक के पास ले जाएं, ताकि उसकी जांच हो सके और सही इलाज मिल सके।
#3
अधिक सोना और सुस्ती आना
अगर आपकी बिल्ली ज्यादातर समय सो रही है या फिर बहुत कम खेल रही है तो यह भी बुखार का एक संकेत हो सकता है। बुखार होने पर बिल्लियां सामान्य रूप से सक्रिय नहीं रहतीं और वे ज्यादा समय सोती हैं।
अगर आपकी बिल्ली पहले से ज्यादा सो रही है या फिर बहुत कम गतिविधि कर रही है तो यह एक जरूरी लक्षण हो सकता है। साथ ही उसका कम बोलना और सुस्त रहना भी इसका सामान्य लक्षण होता है।
#4
सांस लेने में परेशानी
अगर आपकी बिल्ली सांस लेते समय खांस रही है या उसकी सांसें तेज हो गई हैं तो यह भी बुखार का एक संकेत हो सकता है। बुखार होने पर बिल्लियों का शरीर गर्म हो जाता है, जिससे उनकी सांसें भी तेज हो जाती हैं।
इसके अलावा अगर आपकी बिल्ली सांस लेते समय जोर से आवाज कर रही हो तो यह भी एक जरूरी लक्षण हो सकता है। ऐसे में बिना देरी किए उसे तुरंत पशु चिकित्सक के पास ले जाएं।
#5
शरीर का गर्म होना
अगर आपकी बिल्ली का शरीर सामान्य से गर्म लग रहा है तो यह भी बुखार का एक संकेत हो सकता है। खासकर अगर उसकी नाक या पंजे गर्म लग रहे हों तो इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें।
इसके साथ ही कई बार बिल्लियों के कान भी गर्म हो जाते हैं। इन संकेतों को पहचानकर आप अपनी बिल्ली के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं और उसे समय पर सही देखभाल दे सकते हैं।