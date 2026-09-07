खाने की चीजों से एलर्जी के लक्षण

क्या आपको किसी खाद्य पदार्थ से है एलर्जी? इन 5 तरीकों से लगाएं पता

लेखन सयाली 11:26 am Sep 07, 202611:26 am

क्या है खबर?

अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है तो आपको उसके प्रति सचेत रहना चाहिए। ऐसा न होने पर आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत और लक्षण बताते हैं, जो यह बताते हैं कि आपको किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी है और आपको उसे खाने से बचना चाहिए। ये जानकारी आपको समय रहते सही कदम उठाने में मदद कर सकती है और आपकी सेहत को बेहतर बना सकती है।