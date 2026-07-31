दालचीनी खरीदी है? इन 5 तरीकों से करें असली-नकली की पहचान
क्या है खबर?
दालचीनी एक ऐसा मसाला है, जो न केवल खाने में ताजगी लाता है, बल्कि कई औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। यही कारण है कि कई लोग दालचीनी को अपनी रसोई का अहम हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन बाजार में मिलने वाली दालचीनी की गुणवत्ता पर सवाल उठते रहते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप असली दालचीनी का पता लगा सकते हैं।
#1
दालचीनी की महक पर दें ध्यान
असली दालचीनी की महक बहुत खास होती है। जब आप दालचीनी की छड़ या पाउडर को सूंघते हैं तो आपको एक मीठी और तीखी महक आएगी।
दूसरी ओर नकली दालचीनी में अक्सर कृत्रिम महक और स्वाद मिलाए जाते हैं, जो कि असली दालचीनी से बहुत अलग होते हैं।
इसलिए, दालचीनी खरीदने से पहले इसकी महक का ध्यान रखें। इससे आप असली और नकली दालचीनी में अंतर आसानी से समझ सकते हैं।
#2
पानी में घोलकर देखें
दालचीनी की असली किस्म पानी में घुल जाती है, जबकि नकली किस्म पानी में अच्छी तरह नहीं घुलती है। इसके लिए एक गिलास पानी में थोड़ी-सी दालचीनी डालें।
अगर दालचीनी पानी में घुल जाए तो समझ जाएं कि वह असली है, क्योंकि नकली दालचीनी पानी में अच्छी तरह नहीं घुलती।
इससे आपको यह पता चल जाएगा कि दालचीनी असली है या नकली है और आप सही मसाला भी खरीद सकेंगे।
#3
दालचीनी के रंग पर करें गौर
असली दालचीनी का रंग हल्का भूरा या सुनहरा होता है। अगर दालचीनी गहरे भूरे रंग की हो तो यह नकली हो सकती है, क्योंकि इसमें कृत्रिम रंग मिलाए जाते हैं।
असली दालचीनी में प्राकृतिक रंग होता है, जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है।
इसलिए, जब भी आप दालचीनी खरीदें तो उसके रंग पर ध्यान दें, ताकि आप सही मसाला चुन सकें और अपने खाने को ताजगी और स्वाद से भरपूर बना सकें।
#4
दालचीनी की देखें बनावट
असली दालचीनी की बनावट मोटी और कठोर होती है, जबकि नकली दालचीनी अक्सर पतली और नरम होती है। जब आप दालचीनी खरीदें तो उसकी बनावट पर ध्यान दें, ताकि आप असली और नकली में अंतर समझ सकें।
असली दालचीनी का स्वाद भी काफी अलग होता है, जो खाने में एक खास ताजगी और महक भी ले आता है। इसलिए, दालचीनी खरीदते समय उसकी बनावट पर खास ध्यान देना जरूरी है।
#5
दालचीनी की पैकेजिंग भी है अहम
दालचीनी खरीदते समय उसकी पैकेजिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर पैकेजिंग पर किसी तरह का लेबल लगा हुआ है तो उसे पढ़ें और देखें कि उसमें क्या लिखा है। अगर उसमें कृत्रिम तत्व या स्वाद मिलाए जाने की जानकारी है तो वह नकली हो सकती है। इसलिए हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाली असली दालचीनी खरीदें ताकि आपके खाने का स्वाद बना रहे और आपको सेहत का लाभ भी मिले।