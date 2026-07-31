असली दालचीनी की पहचान करना

दालचीनी खरीदी है? इन 5 तरीकों से करें असली-नकली की पहचान

लेखन सयाली 05:20 pm Jul 31, 202605:20 pm

क्या है खबर?

दालचीनी एक ऐसा मसाला है, जो न केवल खाने में ताजगी लाता है, बल्कि कई औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। यही कारण है कि कई लोग दालचीनी को अपनी रसोई का अहम हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन बाजार में मिलने वाली दालचीनी की गुणवत्ता पर सवाल उठते रहते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप असली दालचीनी का पता लगा सकते हैं।