मानसून में बारिश का मजा लेना चाहते हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान

मानसून का मौसम अपने साथ कई बीमारियों को भी लेकर आता है। इसका मुख्य कारण है कि बारिश के पानी में मौजूद कीटाणु और हानिकारक तत्व हमारे शरीर पर बुरा असर डाल सकते हैं। इसके अलावा मानसून में नमी और उमस भी बढ़ जाती है, जो कई समस्याओं का कारण बन सकती हैं। ऐसे में अगर आप बारिश का मजा लेना चाहते हैं तो इन 5 बातों का खास ध्यान रखें।

#1 गीले कपड़ों में ज्यादा देर न रहें बारिश के दौरान अगर आप कहीं बाहर हैं तो गीले कपड़ों को तुरंत बदलें। गीले कपड़ों में ज्यादा देर तक रहने से आपको सर्दी लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा गीले कपड़ों से आपको परेशानी भी हो सकती है, खासकर अगर आप बारिश में भीगकर किसी ठंडी जगह में जाते हैं तो इससे आपको ज्यादा ठंड लग सकती है। इसलिए हमेशा बारिश में भीगने के बाद खुद को तुरंत बदलें।

#2 अपने साथ छाता या बरसाती रखें बारिश से खुद को बचाने के लिए घर से बाहर निकलते समय अपने साथ एक छोटा छाता या बरसाती जरूर रखें। इससे बारिश में भीगने की संभावना कम हो सकती है और आप सेहतमंद भी रह सकते हैं, खासकर अगर आप किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ छाता या बरसाती जरूर रखें। इसके अलावा अगर आप किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने साथ एक बड़ा छाता या बरसाती रखें।

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#3 जूते-चप्पल को ढकें बारिश में गीले जूते-चप्पल पहनना खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे फंगल संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा गीले जूते-चप्पल में फिसलन भी होती है, जिससे चोट लगने का खतरा रहता है। इसलिए बारिश के दौरान अपने जूते-चप्पल को ढककर रखें। आप चाहें तो बारिश में भीगने के लिए रबर के जूते या चप्पल पहन सकते हैं, लेकिन घर लौटते समय इन्हें जरूर निकाल दें।

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#4 हाथों को धोएं बारिश में भीगने के बाद हाथों को धोना बहुत जरूरी है। इससे कीटाणुओं और हानिकारक तत्वों से छुटकारा मिल सकता है, जो हमारे शरीर पर बुरा असर डाल सकते हैं, खासकर अगर आप किसी सार्वजनिक जगह पर थे तो अपने हाथों को धोने के लिए साबुन और पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपके हाथों पर कोई अन्य चीज लगी हुई हो तो उसे भी साफ करें। इससे आपको स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी।