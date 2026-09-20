दिल टूटने पर दोस्त का सहारा बनने के टिप्स

दोस्त का दिल टूटा है? उसे दोबारा प्यार में विश्वास दिलाने के लिए अपनाएं ये तरीके

लेखन सयाली 04:20 pm Sep 20, 202604:20 pm

क्या है खबर?

जब किसी का दिल टूटता है तो वह बहुत दुखी और निराश महसूस करता है। इस स्थिति में आपका दोस्त दोबारा प्यार में विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं होता। यह एक संवेदनशील मुद्दा है और इसे संभालना आसान नहीं होता। आपको उसके दर्द को समझना होगा और उसे धीरे-धीरे फिर से प्यार में विश्वास दिलाना होगा। इस लेख में हम कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने दोस्त को इस कठिन समय में समर्थन दे सकते हैं।