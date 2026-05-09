वजन बढ़ने की चिंता किए बिना आम खाने के लिए बनाएं ये व्यंजन, होते हैं लजीज

गर्मियों के दौरान कई लोग आम खाने के शौकीन होते हैं। हालांकि, आम में प्राकृतिक मिठास होती है, जिस कारण लोग इसे खाने से बचते हैं। उनका मानना है कि आम खाने से उनका वजन बढ़ सकता है। ऐसे में अगर आप भी आम खाने से कतराते हैं तो आज हम आपको इसकी कुछ ऐसी रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिनसे आम खाने का मजा बिना वजन बढ़ाए लिया जा सकता है।

#1 आम की लस्सी आम की लस्सी एक बढ़िया विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास दही में थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ आम डालें, फिर इसमें थोड़ी मात्रा में शहद मिलाएं। इसके बाद इसमें थोड़ा-सा पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। यह लस्सी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि आपको ताजगी और ठंडक भी देती है। इसे पीने से आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा और आपको दूसरी चीजें खाने की इच्छा नहीं होगी।

#2 आम का रायता आम का रायता एक सेहतमंद और स्वादिष्ट विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए दही में बारीक कटा हुआ आम डालें और उसमें थोड़ा-सा भुना जीरा पाउडर, नमक और काली मिर्च मिलाएं। यह रायता आपके खाने का स्वाद बढ़ाएगा और साथ ही आपको पेट भरा हुआ महसूस होगा। इसे खाने से आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा और आप ताजगी का अनुभव करेंगे। यह रायता गर्मियों के लिए एक बढ़िया विकल्प है।

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#3 आम की चटनी आम की चटनी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए कच्चे आम को उबालकर उसका पेस्ट बना लें, फिर उसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, नमक और थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाएं। यह चटनी आपके खाने का स्वाद बढ़ाएगी और साथ ही आपको पेट भरा हुआ महसूस होगा। इसे खाने से आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा और आप ताजगी का अनुभव करेंगे। यह चटनी गर्मियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

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#4 आम का अचार आम का अचार एक पारंपरिक भारतीय व्यंजन है, जिसे लंबे समय तक रखा जा सकता है। इसे बनाने के लिए कच्चे आम को छोटे टुकड़ों में काटकर धूप में सुखा लें, फिर उसमें सरसों का तेल, मेथी दाना, सौंफ, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाकर धूप में रखें। यह अचार आपके खाने का स्वाद बढ़ाएगा और साथ ही आपको पेट भरा हुआ महसूस होगा। इसे खाने से आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा।