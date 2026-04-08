सूखे मेवों को डाइट का हिस्सा बनाना है? अपनाएं ये 5 आसान तरीके

सूखे मेवे कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इनमें विटामिन, खनिज, प्रोटीन और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। हालांकि, कई लोग इन्हें अपनी खुराक में शामिल करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि इन्हें कैसे खाया जाए। अगर आप भी इसी श्रेणी में शामिल हैं तो आइए आज हम आपको सूखे मेवों को अपनी खुराक में शामिल करने के आसान तरीके बताते हैं।

#1 सुबह की शुरुआत सूखे मेवों से करें सुबह का नाश्ता दिन का सबसे अहम हिस्सा होता है। अगर आप सुबह के समय सूखे मेवे खाते हैं तो यह आपको पूरे दिन ऊर्जा प्रदान करेगा। आप सुबह उठते ही 5-6 बादाम या अखरोट खा सकते हैं। यह आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करेगा और आपको ताजगी महसूस कराएगा। इसके अलावा आप इन्हें अपने नाश्ते में भी शामिल कर सकते हैं, जैसे ओट्स या दलिया के साथ।

#2 हल्के फुल्के खाने के रूप में खाएं हल्के फुल्के खाने के रूप में सूखे मेवे खाना एक अच्छा तरीका हो सकता है। जब भी आपको भूख लगे तो चिप्स या बिस्किट खाने की बजाय कुछ बादाम या किशमिश खा सकते हैं। यह न केवल सेहतमंद होता है बल्कि आपके पेट को भी भरता है और आपको लंबे समय तक तृप्त रखता है। इसके अलावा सूखे मेवों में मौजूद पोषक तत्व आपके शरीर को ऊर्जा देते हैं और आपको दिनभर ऊर्जावान बनाए रखते हैं।

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#3 सलाद में मिलाकर खाएं सलाद में सूखे मेवों का इस्तेमाल करना एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। आप अपने सलाद में थोड़े से बादाम, अखरोट या किशमिश मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाएगा और यह अधिक पौष्टिक बन जाएगा। इससे सलाद खाने का मजा भी दोगुना हो जाएगा और आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी मिलेंगे। इसके अलावा सूखे मेवों का क्रंच सलाद को एक नया ट्विस्ट भी देगा, जिससे यह और भी स्वादिष्ट लगेगा।

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#4 फलों के रस में डालें अगर आपको फलों के रस पसंद हैं तो उसमें भी आप सूखे मेवे मिला सकते हैं। केले, आम या किसी भी फल के रस बनाते समय उसमें कुछ बादाम या अखरोट डाल दें। इससे न केवल इसका स्वाद बढ़ेगा बल्कि यह अधिक पौष्टिक भी हो जाएगी। सूखे मेवों का क्रंच और पोषण आपके फलों के रस को एक नया ट्विस्ट देगा, जिससे यह और भी खास और स्वादिष्ट लगेगा। इसके अलावा इससे आपको भरपूर ऊर्जा भी मिलेगी।