रोजाना ड्रैगन फ्रूट खाना है फायदेमंद, जानिए इसे खाने के 5 तरीके

ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा फल है, जो न केवल देखने में आकर्षक है, बल्कि स्वाद में भी बेहतरीन है। यह फल पोषण से भरपूर होता है और इसमें विटामिन-C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अधिक होती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप रोजाना ड्रैगन फ्रूट को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और इसके सभी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

#1 ड्रैगन फ्रूट का रस बनाकर पिएं ड्रैगन फ्रूट का रस पीना एक बेहतरीन तरीका है इसे अपनी डाइट में शामिल करने का। इसके लिए सबसे पहले ड्रैगन फ्रूट को छीलकर उसके गूदे को मिक्सी में पीस लें, फिर इस पेस्ट को पानी या नारियल पानी में मिलाकर उसका रस बना लें। आप इसमें थोड़ा नींबू का रस भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। यह रस ताजगी देने के साथ-साथ आपको ऊर्जा भी प्रदान करेगा।

#2 स्मूदी के रूप में सेवन करें ड्रैगन फ्रूट की स्मूदी बनाना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक ब्लेंडर में ड्रैगन फ्रूट का गूदा, दही, दूध और थोड़ा शहद डालकर अच्छे से ब्लेंड करें। इस मिश्रण को गिलास में डालकर ऊपर से थोड़ी सी चिया सीड्स या ग्रेनोला डालें ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। यह स्मूदी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है।

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#3 सलाद में शामिल करें सलाद में ड्रैगन फ्रूट को शामिल करना आपके खाने को रंगीन और पौष्टिक बना सकता है। इसके लिए एक कटोरे में खीरा, टमाटर, प्याज जैसी सब्जियों के साथ-साथ छोटे-छोटे टुकड़ों में कटे हुए ड्रैगन फ्रूट मिलाएं। ऊपर से नींबू का रस और नमक छिड़ककर इसे परोसें। यह सलाद न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि इसका स्वाद भी बेहतरीन है और यह आपकी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है।

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#4 आइसक्रीम बनाकर खाएं गर्मियों में ठंडी-ठंडी आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं होता? आप घर पर ही ड्रैगन फ्रूट की आइसक्रीम बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ड्रैगन फ्रूट का गूदा, क्रीम और थोड़ी चीनी मिलाकर मिक्सी में पीस लें, फिर इस मिश्रण को आइसक्रीम मोल्ड्स में डालकर फ्रीजर में जमने दें। ठंडा-ठंडा मीठा-मीठा ड्रैगन फ्रूट आइसक्रीम आपके परिवार वालों को बहुत पसंद आएगा और यह सेहत के लिए भी अच्छी होगी।