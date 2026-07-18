केला भी ब्लड शुगर को स्थिर करने में कर सकता है मदद, इस तरह करें सेवन

उबले हुए केले में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है और भूख को नियंत्रित करता है।

इन्हें सब्जियों के साथ पकाकर या सूप में मिलाकर खाया जा सकता है। उबले हुए केले में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं।

इसके अलावा उबले हुए केले में फाइबर भी होते हैं, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं।