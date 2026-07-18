केला भी ब्लड शुगर को स्थिर करने में कर सकता है मदद, इस तरह करें सेवन
क्या है खबर?
केला एक ऐसा फल है, जिसे हर मौसम में आसानी से पाया जा सकता है। यह स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। केला खाने से कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि केले को खाने के कुछ सही तरीके भी होते हैं, जिनसे आप इसके सभी लाभों का पूरा फायदा उठा सकते हैं? आइए जानते हैं कि केला खाने से ब्लड शुगर कैसे संतुलित हो सकता है।
#1
कच्चा केला खाएं
कच्चा केला पोटेशियम, विटामिन-C और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। इसे सलाद या पेय में मिलाकर खाया जा सकता है।
कच्चे केले में चीनी का स्तर कम होता है, जिससे ये ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर रखने में मदद करते हैं।
इसके अलावा कच्चे केले में ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर को नुकसानदायक कणों से बचाते हैं और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में भी मदद करते हैं।
#2
पका हुआ केला खाएं
पके हुए केले में प्राकृतिक मिठास होती है, जो ऊर्जा का अच्छा स्रोत होते हैं। इन्हें नाश्ते में शामिल किया जा सकता है या हल्के खाने के रूप में खाया जा सकता है।
पके हुए केले में पोटेशियम और विटामिन-B6 की मात्रा अधिक होती है, जो दिल के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा पके हुए केले में फाइबर भी होते हैं, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं और कब्ज से राहत दिलाते हैं।
#3
उबला हुआ केला खाएं
उबले हुए केले में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है और भूख को नियंत्रित करता है।
इन्हें सब्जियों के साथ पकाकर या सूप में मिलाकर खाया जा सकता है। उबले हुए केले में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं।
इसके अलावा उबले हुए केले में फाइबर भी होते हैं, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं।
#4
भुना हुआ केला खाएं
भुने हुए केले नाश्ते या शाम के हल्के खाने के रूप में खाए जा सकते हैं। इन्हें हल्का-सा सेंककर या तवे पर गर्म करके खाया जा सकता है।
भुने हुए केले में ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर को नुकसानदायक कणों से बचाते हैं और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं।
इसके अलावा भुने हुए केले में फाइबर भी होते हैं, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं और कब्ज से राहत दिलाते हैं।
#5
जमाया हुआ केला खाएं
जमाए हुए केले गर्मियों में ठंडक देने वाले होते हैं। इनसे पेय या मिठाई बनाकर खाया जा सकता है।
जमाए हुए केले बनाने के लिए पहले केले को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें किसी बंद डिब्बे में रखकर फ्रीजर में जमा दें।
जमाए हुए केले में प्राकृतिक मिठास होती है, जो ऊर्जा का अच्छा स्रोत हैं और शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। जमाए हुए केले में फाइबर भी होता है, जो पाचन को स्वस्थ रखता है।