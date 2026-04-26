कपड़ों पर कॉफी या चाय गिर जाए तो इन तरीकों से साफ करें उनके जिद्दी दाग

कपड़ों पर कॉफी या चाय के दाग पड़ना आम बात है। ये दाग कपड़े ही शोभा कम कर देते हैं और आसानी से साफ भी नहीं हो पाते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से आप इन दागों को आसानी से हटा सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने कपड़ों को साफ-सुथरा रख सकते हैं और इनका रंग भी बरकरार रख सकते हैं।

#1 सिरके का करें उपयोग सिरका एक प्राकृतिक सफाई करने वाला पदार्थ है, जो कपड़ों से दाग हटाने में मदद करता है। अगर आपके कपड़े पर कॉफी या चाय का दाग लग गया है तो उस कपड़े में सिरका डालकर उसे पानी में भिगो दें। कुछ देर बाद इसे सामान्य तरीके से पानी और साबुन की मदद से धो लें। इस प्रक्रिया को दोहराने से दाग पूरी तरह हट जाएगा और कपड़ा पहले जैसा साफ हो जाएगा।

#2 बेकिंग सोडा आएगा काम बेकिंग सोडा एक बेहतरीन दाग हटाने वाली सामग्री है, जिसे आप कपड़ों पर लगे कॉफी या चाय के दागों को हटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे दाग वाली जगह पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें। इसके बाद इसे ब्रश से रगड़कर सामान्य तरीके से धो लें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और कपड़ा पहले जैसा साफ हो जाएगा।

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#3 नींबू का रस है असरदार नींबू का रस एक प्राकृतिक उपाय है, जो कपड़ों से जिद्दी दागों को हटाने में मदद करता है। अगर आपके कपड़े पर कॉफी या चाय का दाग लग गया है तो नींबू के रस को सीधे दाग वाली जगह पर लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद इसे सामान्य तरीके से पानी से धो लें। इससे दाग पूरी तरह हट जाएगा और कपड़ा पहले जैसा साफ हो जाएगा।

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#4 डिटर्जेंट पाउडर भी दिखाएगा कमाल डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद रासायनिक तत्व कपड़ों से जिद्दी दाग हटाने में मदद करते हैं। अगर आपके कपड़े पर कॉफी या चाय का दाग लग गया है तो थोड़े से गुनगुने पानी में डिटर्जेंट पाउडर मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे दाग वाली जगह पर लगाएं। कुछ देर बाद इसे ब्रश से रगड़कर सामान्य तरीके से धो लें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और कपड़ा पहले जैसा साफ हो जाएगा।