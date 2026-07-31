सिलिकॉन बेकिंग मैट को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

सफेद सिरका भी सिलिकॉन बेकिंग मैट्स की सफाई के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है।

इसके लिए एक बाल्टी पानी लें और उसमें दो कप सफेद सिरका मिलाएं। अब इस मिश्रण में मैट्स को 15-20 मिनट तक भिगो दें, फिर इन्हें साफ पानी से धो लें। इससे मैट्स पर लगी सारी गंदगी हट जाएगी और वे नए जैसे दिखेंगे।

सफेद सिरका न केवल सफाई करता है बल्कि गंध भी दूर करता है, जिससे आपके मैट्स ताजगी भरे रहेंगे।