डोसा बनाने के बाद पैन को साफ करना है मुश्किल? अपनाएं ये 5 तरीके

डोसा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय खाना है, लेकिन इसे बनाने के बाद पैन को साफ करना मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर पैन कच्चा लोहा का हो तो उसे सही तरीके से साफ न करने पर उसकी सतह खराब हो सकती है। आइए आज हम आपको पांच ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप डोसा पैन को बिना किसी नुकसान पहुंचाए अच्छे से साफ कर सकते हैं।

#1 गर्म पानी और साबुन का करें इस्तेमाल डोसा पैन को साफ करने का सबसे सरल तरीका है गर्म पानी और साबुन का इस्तेमाल करना। सबसे पहले पैन में गर्म पानी डालें और उसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें ताकि जले हुए हिस्से नरम हो जाएं। इसके बाद एक नरम स्पंज या ब्रश से पैन को हल्के हाथों से रगड़ें। इससे जमी हुई गंदगी आसानी से निकल जाएगी। अंत में पैन को साफ पानी से धो लें और उसे पूरी तरह से सूखा दें।

#2 नमक का करें उपयोग नमक एक प्राकृतिक सफाई का साधन है, जो डोसा पैन को साफ करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक चम्मच नमक को पैन में डालकर उसे गर्म करें और फिर एक नरम स्पंज या ब्रश से रगड़ें। इससे जमी हुई गंदगी निकल जाएगी और पैन की सतह भी सुरक्षित रहेगी। नमक का उपयोग करने से पैन की चमक बनी रहती है और उसकी उम्र भी बढ़ती है, जिससे आप लंबे समय तक इसका उपयोग कर सकते हैं।

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#3 बेकिंग सोडा भी है कारगर बेकिंग सोडा एक बेहतरीन सफाई का सामान है, जिसका उपयोग आप डोसा पैन को साफ करने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए एक चम्मच बेकिंग सोडा को पानी में घोलकर पैन में डालें और उसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इससे जमी हुई गंदगी नरम हो जाएगी और आसानी से निकल जाएगी। इसके बाद पैन को नरम स्पंज या ब्रश से रगड़ें और साफ पानी से धो लें। अंत में पैन को पूरी तरह से सूखा दें।

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#4 सिरका आएगा काम सिरका एक खट्टा तरल है, जो जले हुए हिस्से को नरम करने में मदद करता है। इसके लिए एक कप सिरके को पैन में डालकर उसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद एक नरम स्पंज या ब्रश से रगड़ें। इससे जमी हुई गंदगी आसानी से निकल जाएगी। अंत में पैन को साफ पानी से धो लें और उसे पूरी तरह से सूखा दें ताकि वह लंबे समय तक सही सलामत रहे।