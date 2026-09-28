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अक्टूबर में हल्की ठंड का रहेगा मौसम, इस तरह के चुनें अपने कपड़े
अक्टूबर में ऐसे चुनें कपड़े

अक्टूबर में हल्की ठंड का रहेगा मौसम, इस तरह के चुनें अपने कपड़े

लेखन सयाली
Sep 28, 2026
06:16 pm
क्या है खबर?

अक्टूबर में मौसम में हल्की ठंड होने लगती है, खासकर सुबह और शाम के समय। इस समय पर सही कपड़े चुनना बहुत जरूरी है, ताकि आप ठंड से सुरक्षित रहें और आरामदायक महसूस करें। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे फैशन टिप्स देंगे, जो आपको इस मौसम में सही कपड़े चुनने में मदद करेंगे। इन टिप्स के जरिए आप न केवल ठंड से बच सकेंगे, बल्कि स्टाइलिश भी दिखेंगे।

#1

हल्के और आरामदायक कपड़े चुनें

हल्के और आरामदायक कपड़े इस मौसम के लिए सबसे अच्छे होते हैं। सूती या लिनन के कपड़े पहनें, जो आपकी त्वचा को हवा लगने देंगे और आपको ठंड से बचाएंगे।

इसके अलावा इन कपड़ों में आप पूरे दिन आराम महसूस करेंगे। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो एक हल्की जैकेट या स्वेटर जरूर पहनें, जिससे आप ठंड से सुरक्षित रह सकें और स्टाइलिश भी दिखें।

इसके अलावा आप श्रग भी पहन सकते हैं।

#2

कपड़े लेयर करें

कपड़ों की लेयरिंग करना एक अच्छा तरीका है, जिससे आप ठंड से बच सकते हैं और स्टाइलिश भी दिख सकते हैं। एक टी-शर्ट या टॉप के ऊपर एक हल्की जैकेट या स्वेटर पहनें।

इसके साथ ही स्कार्फ या शॉल भी जोड़ सकते हैं, जो आपके लुक को पूरा करेगा और आपको ज्यादा गर्म रखेगा। इस तरह की लेयरिंग न केवल आपको ठंड से बचाएंगी, बल्कि आपको एक खास और आकर्षक लुक भी देंगी।

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#3

सही रंगों का चयन करें

रंगों का चयन भी बहुत अहम होता है, जब बात कपड़ों की आती है। हल्के रंग, जैसे सफेद, हल्का नीला या पेस्टल रंग इस मौसम में अच्छे लगते हैं।

ये न केवल आपको ताजा महसूस कराते हैं, बल्कि धूप को भी अच्छी तरह से परावर्तित करते हैं। इसके अलावा ये रंग आपको स्टाइलिश लुक भी देते हैं।

अगर आप गहरे रंग पसंद करते हैं तो गहरे नीले या हरे रंग के कपड़े भी चुन सकते हैं।

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#4

जूतों पर ध्यान दें

जूते चुनते समय ध्यान रखें कि वे आरामदायक हों और ठंड से बचाएं। बंद जूते, जैसे कि स्नीकर्स या लोफर्स अच्छे विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके पैरों को गर्म रखते हैं और चलने में कोई परेशानी नहीं होती।

इसके अलावा ऊनी मोजे भी पहन सकते हैं, जो आपके पैरों को अतिरिक्त गर्माहट देंगे और ठंड से बचाएंगे। इस तरह के जूते न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि स्टाइलिश भी दिखते हैं।

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