अक्टूबर में हल्की ठंड का रहेगा मौसम, इस तरह के चुनें अपने कपड़े

रंगों का चयन भी बहुत अहम होता है, जब बात कपड़ों की आती है। हल्के रंग, जैसे सफेद, हल्का नीला या पेस्टल रंग इस मौसम में अच्छे लगते हैं।

ये न केवल आपको ताजा महसूस कराते हैं, बल्कि धूप को भी अच्छी तरह से परावर्तित करते हैं। इसके अलावा ये रंग आपको स्टाइलिश लुक भी देते हैं।

अगर आप गहरे रंग पसंद करते हैं तो गहरे नीले या हरे रंग के कपड़े भी चुन सकते हैं।