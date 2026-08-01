फ्रेंडशिप डे पर दूर बैठे दोस्तों को करें याद, इस तरह से मनाएं यह खास दिन

अगर आपका दोस्त दूर रहता है तो आप उसे वीडियो कॉल के जरिए इस दिन की बधाई दे सकते हैं।

आप दोस्त के साथ कुछ मजेदार गतिविधियां भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई खेल खेलना या कोई फिल्म देखना।

इससे न केवल दोस्ती मजबूत होगी, बल्कि आप दोनों को एक-दूसरे की मौजूदगी का भी एहसास होगा।

वीडियो कॉल के जरिए आप अपने दोस्त के साथ समय बिता सकते हैं और अपनी दोस्ती को और भी खास बना सकते हैं।