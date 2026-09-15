सार्वजनिक जगह पर बच्चे का रोना बंद कराना हो तो अपनाएं ये तरीके, हो जाएगा शांत
क्या है खबर?
बच्चों का सार्वजनिक जगह पर रोना एक आम समस्या है, जिसे हर माता-पिता को संभालना पड़ता है। यह स्थिति न केवल बच्चों के लिए, बल्कि माता-पिता के लिए भी तनावपूर्ण हो सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बच्चे को शांत कर सकते हैं और स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने बच्चे को आसानी से समझा सकते हैं और उसे शांत कर सकते हैं।
#1
बच्चे की भावनाओं को समझें
जब आपका बच्चा सार्वजनिक जगह पर रोने लगे तो सबसे पहले उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। उसे बताएं कि आप उसकी परेशानी को समझते हैं और उसके साथ हैं।
इससे बच्चे को यह महसूस होगा कि वह अकेला नहीं है और उसकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में आपकी मदद मिल सकती है। बच्चे को यह अहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि आप उसकी स्थिति को समझते हैं और उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं।
#2
शांत माहौल बनाएं
सार्वजनिक जगह पर बच्चे का रोना बंद कराने के लिए एक शांत माहौल बनाना जरूरी है। अगर संभव हो तो बच्चे को किसी शांत जगह पर ले जाएं या उसे किसी अन्य गतिविधि में व्यस्त करें।
इससे बच्चे का ध्यान भटक जाएगा और वह जल्दी ही शांत हो जाएगा। इसके अलावा आप बच्चे को गहरी सांस लेने की सलाह भी दे सकते हैं, जिससे वह आराम महसूस करेगा और उसका रोना भी कम होगा।
#3
प्यार से समझाएं
बच्चे को प्यार से समझाना बहुत अहम है। उसे डांटने या मारने के बजाय प्यार से बताएं कि ऐसा करना गलत है और इससे दूसरों पर बुरा असर पड़ सकता है।
उदाहरण के लिए, "देखो बेटा/बेटी, अगर तुम इस तरह चिल्लाओगे तो लोग तुम्हें देखकर परेशान हो सकते हैं। चलो, हम मिलकर एक मजेदार खेल खेलते हैं, जिससे तुम खुश हो जाओगे।"
इस तरह बच्चे को प्यार और धैर्यपूर्वक समझाना चाहिए।
#4
विकल्प दें
बच्चे को विकल्प देना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर वह कोई खिलौना चाहता है, जो आपके पास नहीं है तो उससे पूछें कि क्या वह किसी अन्य खिलौने से खेलना चाहेगा या थोड़ी देर इंतजार कर सकता है।
इससे बच्चे को यह महसूस होगा कि उसके पास भी कुछ नियंत्रण है और वह शांत हो जाएगा। इसके अलावा आप उसे यह भी समझा सकते हैं कि कभी-कभी इंतजार करना जरूरी होता है।
#5
ध्यान भटकाने की कोशिश करें
बच्चों का ध्यान भटकाना एक असरदार तरीका हो सकता है। अगर आपका बच्चा किसी चीज को लेकर रो रहा है तो उसे कोई नया खिलौना दें या उसकी पसंदीदा कहानी सुनाएं।
इससे उसका ध्यान रोने वाली चीज से हट जाएगा और वह जल्दी ही शांत हो जाएगा। इसके अलावा आप उसे कोई खेल भी खेलवा सकते हैं, जिससे उसका मन बहल जाएगा और वह खुश हो जाएगा।
ये तरीके हर बार काम आते हैं।