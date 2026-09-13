कुत्ते के डर जाने पर करें ये काम

कुत्ता अचानक डर जाए तो उसे शांत करने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

लेखन सयाली 04:25 pm Sep 13, 202604:25 pm

क्या है खबर?

कुत्ते अपने मालिक के साथ गहरा रिश्ता निभाते हैं और परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। हालांकि, अगर किसी कारण से वे अचानक से डर जाएं तो वे बहुत घबरा सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनका व्यवहार बदल सकता है और वे परेशान या आक्रामक हो सकते हैं। इस स्थिति में उन्हें सामान्य करने के लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। आइए जानते हैं कि कैसे एक कुत्ते को शांत कराया जा सकता है।