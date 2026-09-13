कुत्ता अचानक डर जाए तो उसे शांत करने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
कुत्ते अपने मालिक के साथ गहरा रिश्ता निभाते हैं और परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। हालांकि, अगर किसी कारण से वे अचानक से डर जाएं तो वे बहुत घबरा सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनका व्यवहार बदल सकता है और वे परेशान या आक्रामक हो सकते हैं। इस स्थिति में उन्हें सामान्य करने के लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। आइए जानते हैं कि कैसे एक कुत्ते को शांत कराया जा सकता है।
#1
धीरे-धीरे उसे सामान्य करने की करें कोशिश
जब आपका कुत्ता किसी चीज से डर जाए तो उसे धीरे-धीरे सामान्य करने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि उसे तुरंत किसी भी चीज के लिए मजबूर न करें।
उसे थोड़ा समय दें, ताकि वह अपने डर को समझ सके और धीरे-धीरे सामान्य हो सके। आप उसके साथ बैठकर उसे प्यार से सहलाएं, ताकि वह आराम महसूस कर सके।
यह तरीका उसे सुरक्षित महसूस कराने में मदद करता है।
#2
अच्छे व्यवहार को दें बढ़ावा
अपने कुत्ते को अच्छे और सकारात्मक व्यवहार सिखाना बहुत जरूरी होता है। जब भी वह किसी चीज से डर जाए तो उसे प्यार से समझाएं और उसे भरोसा दिलाएं कि सब ठीक है।
जैसे "तुम सुरक्षित हो" या "यहां डरने की कोई बात नहीं है" जैसे सरल शब्दों का उपयोग करें। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह अपने डर को बेहतर तरीके से संभाल सकेगा।
उसके साथ खेलें और उसे खुश रखने की कोशिश करें, ताकि वह सामान्य महसूस करे।
#3
बनाएं शांत माहौल
कुत्ते बहुत संवेदनशील होते हैं और उनके आसपास का माहौल उनके मूड पर असर डालता है। जब आपका कुत्ता डर जाए तो उसके आसपास का माहौल शांत रखें।
तेज आवाज, भागदौड़ या किसी भी तरह की परेशानी से बचें। आप उसके लिए एक आरामदायक जगह तैयार कर सकते हैं, जहां वह बैठ सके और आराम कर सके।
उसके पसंदीदा खिलौने और बिस्तर को उसके पास रखें, ताकि वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सके।
#4
जानकार व्यक्ति से लें सलाह
अगर आपका कुत्ता बहुत ज्यादा डर गया है और आप उसे खुद से शांत नहीं करा पा रहे हैं तो किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेना बेहतर होगा। जानवरों के डॉक्टर या प्रशिक्षक आपकी मदद कर सकते हैं और सही तरीका बता सकते हैं।
वे आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने कुत्ते को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और उसका डर दूर कर सकते हैं। उनकी सलाह से आप अपने कुत्ते की स्थिति को बेहतर समझ पाएंगे।
#5
रोजाना ले जाएं टहलाने
नियमित टहलना और हल्का-फुल्का व्यायाम कुत्तों के लिए बहुत जरूरी होता है। इससे उनका मन शांत रहता है और वे स्वस्थ रहते हैं।
रोजाना उन्हें बाहर ले जाएं, ताकि वे खुली हवा में घूम सकें और खेल सकें। इससे उनका तनाव कम होता है और वे खुश रहते हैं।
आप उन्हें कोई हल्का खेल भी सिखा सकते हैं, ताकि उनका ध्यान डर से हटकर खेल पर केंद्रित हो। यह तरीका उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।