रोते हुए बच्चे को शांत करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, जल्द मिलेगा आराम
क्या है खबर?
बच्चों का रोना एक आम बात है, लेकिन जब बच्चा लगातार रोए तो माता-पिता के लिए यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बच्चे का रोना उसके असहज होने या किसी परेशानी के कारण हो सकता है। इस लेख में हम कुछ सरल और प्रभावी तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनसे आप अपने बच्चे को शांत कर सकते हैं और उसे आराम दे सकते हैं। इन तरीकों को अपनाने से आपका बच्चा जल्दी शांत होगा और वह खुश रहेगा।
#1
गोद में उठाकर चलें
बच्चे को गोद में उठाकर चलना एक पुराना और असरदार तरीका है। इस दौरान आप धीरे-धीरे गुनगुनाते हुए या लोरी गाकर बच्चे को सुकून पहुंचा सकते हैं। इससे बच्चे को महसूस होता है कि वह सुरक्षित है और उसका ध्यान भटक जाता है। आप उसे हल्के-हल्के झुलाते हुए भी चल सकते हैं। इससे बच्चे का मनोबल बढ़ता है और वह जल्दी शांत हो जाता है।
#2
झूला झूलाएं
झूला झूलाना बच्चों के लिए बहुत आनंददायक होता है। अगर आपके पास झूला हो तो उसे जरूर झुलाएं। अगर नहीं है तो आप किसी आरामदायक बिस्तर पर बच्चे को धीरे-धीरे झुला सकते हैं। इससे बच्चे को सुकून मिलता है और वह जल्दी शांत हो जाता है। इसके अलावा आप उसे हल्के-हल्के थपथपाते हुए भी झुला सकते हैं। इससे बच्चे को सुरक्षा का अहसास होता है और वह जल्दी शांत हो जाता।
#3
गुनगुनाएं या लोरी सुनाएं
गुनगुनाना या लोरी सुनाना बच्चों को बहुत पसंद होता है। आप अपने पसंदीदा गीत गुनगुनाते हुए या किसी प्यारी सी लोरी गाकर बच्चे को सुकून दे सकते हैं। इससे बच्चे का मनोबल बढ़ता है और वह जल्दी शांत हो जाता। आप अपने आवाज में नर्मता और प्यार भरे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं ताकि बच्चा जल्दी शांत हो जाए। यह तरीका न केवल प्रभावी है बल्कि आपके और आपके बच्चे के बीच एक खास बंधन भी बनाता है।
#4
हल्की मालिश करें
बच्चे की हल्की मालिश करना उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। आप नारियल तेल या बादाम तेल का उपयोग कर सकते हैं ताकि उसकी त्वचा को पोषण मिले और वह आराम महसूस करे। मालिश करते समय बच्चे को धीरे-धीरे थपथपाएं ताकि उसे सुकून मिले। इससे उसका मनोबल बढ़ता है और वह जल्दी शांत हो जाता। यह तरीका न केवल असरदार है बल्कि आपके और आपके बच्चे के बीच एक खास बंधन भी बनाता है।
#5
शांत जगह पर ले जाएं
अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा हो तो उसे किसी शांत जगह पर ले जाएं जैसे बगीचे या बालकनी आदि। वहां ताजगी भरी हवा मिलेगी जिससे उसका मनोबल बढ़ेगा और वह जल्दी शांत हो जाएगा। इन सभी तरीकों को अपनाकर आप अपने बच्चे को आसानी से शांत कर सकते हैं। याद रखें कि हर बच्चा अलग होता है इसलिए आपको यह देखना होगा कि कौन सा तरीका आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छा काम करता है।