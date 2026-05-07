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मानसून के दौरान जल जनित बीमारियों से बचने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
मानसून में जल जनित बीमारियों से बचने के तरीके

मानसून के दौरान जल जनित बीमारियों से बचने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली
May 07, 2026
03:21 pm
क्या है खबर?

मानसून का मौसम अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आता है। इनमें से कुछ तो सीधे तौर पर नजर आती हैं, जबकि कुछ जानलेवा होती हैं। इनमें से एक है जल जनित बीमारियां, जो गंदे पानी के सेवन या संपर्क में आने से होती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मानसून के दौरान जल जनित बीमारियों से बच सकते हैं।

#1

पानी को उबालकर पिएं

गंदा पानी जल जनित बीमारियों का मुख्य कारण है, इसलिए इसे पीने से पहले उबालना जरूरी है। उबालने से पानी के छोटे-छोटे कीटाणु और वायरस मर जाते हैं, जो हमें बीमार कर सकते हैं। पानी को उबालने के लिए उसे कम से कम 5-10 मिनट तक उबालें, फिर ठंडा करके पीने के लिए रख दें। इससे आपका शरीर सुरक्षित रहेगा और आप कई बीमारियों से बच सकेंगे। इस तरह आप मानसून के दौरान जल जनित बीमारियों से बचे रहेंगे।

#2

पानी को छानकर पिएं

अगर आपको पानी को उबालने का समय नहीं मिल पाता है तो आप इसे छानकर भी पी सकते हैं। आजकल बाजार में कई तरह के पानी छानने के उपकरण उपलब्ध हैं, जो पानी को साफ करने में मदद करते हैं। ये उपकरण मिट्टी, कीटाणु और अन्य हानिकारक तत्वों को हटाते हैं, जिससे पानी साफ और सुरक्षित बन जाता है। इससे आप जल जनित बीमारियों से बच सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।

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#3

ताजे फल और सब्जियां खाएं

मानसून के दौरान ताजे फल और सब्जियां खाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इनमें जरूरी विटामिन्स और खनिज होते हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। इससे हमारा शरीर संक्रमण से लड़ने में सक्षम रहता है और जल जनित बीमारियों का खतरा कम होता है। ताजे फल और सब्जियां खाने से न केवल हमारी सेहत बेहतर होती है, बल्कि ये हमें तरोताजा भी महसूस कराते हैं। इसलिए खाने की चीजों में ताजे फल और सब्जियां शामिल करें।

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#4

हाथ धोना है जरूरी

हाथ धोना भी जल जनित बीमारियों से बचाव का एक अहम तरीका है। खासकर खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद हाथ धोना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार के कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश न करें। इसके लिए साबुन और पानी का उपयोग करें और कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को अच्छे से धोएं। इसके अलावा बाहर से लौटने के बाद भी हाथ धोना न भूलें। इससे आप जल जनित बीमारियों से बचे रहेंगे।

#5

कच्चे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें

मानसून में कच्चे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि वे गंदे पानी या मिट्टी से संपर्क में आ सकते हैं, जो हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए हमेशा पका हुआ खाना ही खाएं और बाहर के खाने से बचें। घर पर साफ-सफाई का ध्यान रखें और खाने-पीने की चीजों को ढककर रखें ताकि वे साफ रहें। इस तरह आप मानसून के दौरान जल जनित बीमारियों से बचे रह सकते हैं।

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