मानसून के दौरान वायरल बुखार से बचने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

मानसून के दौरान नमी का स्तर बढ़ जाता है, जो बैक्टीरिया और वायरस के पनपने का कारण बन सकता है। इस वजह से मानसून में वायरल बुखार होने की संभावना बढ़ जाती है। वायरल बुखार के कारण शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और इससे शरीर में ठंड लगना, सिरदर्द, गले में खराश, नाक बहना, शरीर में दर्द और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आइए आज हम आपको वायरल बुखार से बचने के तरीके बताते हैं।

#1 गीले कपड़े पहनने से बचें मानसून में गीले कपड़े पहनने से बचें क्योंकि इससे शरीर के तापमान में अचानक बदलाव हो सकता है और आपको वायरल बुखार होने की संभावना बढ़ जाती है। गीले कपड़े पहनने से शरीर में ठंड लग सकती है, जिससे आपको सर्दी और खांसी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त गीले कपड़े पहनने से बुखार भी हो सकता है। इसलिए हमेशा ताजे और साफ कपड़े पहनें और गीले कपड़ों को जल्द से जल्द बदल लें।

#2 हाथों की सफाई का रखें ध्यान हाथों की सफाई का ध्यान न रखने से भी आपको वायरल बुखार हो सकता है। दरअसल, कई लोग बारिश के मौसम में बाहर जाते हैं और वहां वे कीटाणुओं के संपर्क में आ सकते हैं। जब वे चेहरे को छूते हैं तो ये कीटाणु उनके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और उन्हें बीमार कर सकते हैं। इसलिए अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं और किसी भी बीमारी से बचने के लिए हाथ साफ रखने का ध्यान रखें।

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#3 ताजे और साफ-सुथरे खाद्य पदार्थ खाएं मानसून में ताजे और साफ-सुथरे खाद्य पदार्थ खाना बहुत जरूरी है। दरअसल, मानसून में अत्यधिक नमी कई बैक्टीरिया को पनपने का मौका देती है, जो खाने-पीने की चीजों को खराब कर सकते हैं। इससे पेट खराब होने और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इस मौसम में ताजे फल और सब्जियां खाएं। साथ ही घर का बना खाना खाएं और बाजार से मिलने वाले जूस की बजाय ताजा जूस पिएं।

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#4 कीटों के संपर्क में आने से बचें मानसून में कीड़े और मच्छर ज्यादा सक्रिय रहते हैं, जिनमें डेंगू और मलेरिया फैलाने वाले मच्छर भी शामिल हैं। ऐसे में कीटाणुओं से बचने के लिए घर को साफ और व्यवस्थित रखें। इसके अलावा घर की खिड़कियों और दरवाजों को बंद करके रखें और फर्श पर पानी का छिड़काव करें। साथ ही पानी के छोटे-छोटे गड्ढों को भर दें क्योंकि इनमें मच्छर पनपते हैं। इस तरह आप अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं।