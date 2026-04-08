सूखे मेवे खाना पसंद है? इन 5 तरीकों से ज्यादा खाने की आदत को रोकें

सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता और किशमिश आदि में कई पोषक तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। हालांकि, इनमें कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए अगर इनकी ज्यादा खपत की जाती है तो इससे वजन बढ़ सकता है। आइए आज हम आपको सूखे मेवे खाते समय ज्यादा खाने से बचने के पांच आसान तरीके बताते हैं ताकि आप इनका पूरा फायदा भी ले सकें और वजन भी नियंत्रित रहे।

#1 सही मात्रा में करें सूखे मेवों का सेवन सूखे मेवों का सेवन करते समय सही मात्रा पर ध्यान देना जरूरी है। आमतौर पर एक दिन में 30 ग्राम सूखे मेवों का सेवन करना अच्छा माना जाता है। इससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और वजन भी नियंत्रित रहता है। इससे अधिक मात्रा में सूखे मेवों का सेवन करने से कैलोरी अधिक हो सकती है, जिससे वजन बढ़ने का खतरा रहता है।

#2 छोटे डिब्बे में रखें सूखे मेवे जब भी आप सूखे मेवे खरीदें तो उन्हें छोटे डिब्बों में रखें। इससे आप आसानी से देख सकते हैं कि आपने कितनी मात्रा में सूखे मेवे खाए हैं। बड़े डिब्बों से बार-बार हाथ डालकर खाने की आदत कम हो जाएगी और आप जरूरत से ज्यादा नहीं खाएंगे। इस तरह से आप अपनी कैलोरी खपत को भी नियंत्रित कर सकते हैं और वजन बढ़ने का खतरा कम कर सकते हैं।

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#3 भोजन से पहले न खाएं सूखे मेवे भोजन से पहले सूखे मेवे खाने से आपकी भूख बढ़ सकती है और आप अधिक खाना खा सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप सूखे मेवे खाने का समय भोजन के बीच में या बाद में रखें। इससे आपकी भूख संतुलित रहेगी और आप अधिक खाने से बच सकेंगे। इसके अलावा सूखे मेवे खाने से पहले पानी पीना भी अच्छा होता है, जिससे पेट भरा हुआ महसूस होगा और आप कम खाएंगे।

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#4 ध्यान लगाकर खाएं सूखे मेवे जब भी आप सूखे मेवे खाएं तो ध्यान लगाकर खाएं। टीवी देखते या मोबाइल में व्यस्त रहते हुए सूखे मेवे न खाएं क्योंकि इससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितनी मात्रा में खा लिए। ध्यान लगाकर खाने से आप अपनी खपत को नियंत्रित कर सकते हैं और अधिक खाने से बच सकते हैं। इससे आपका पाचन तंत्र भी बेहतर रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे।