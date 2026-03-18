गर्मियों में हीटस्ट्रोक से बचकर रहने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

गर्मी का मौसम हीटस्ट्रोक का कारण बन सकता है, जो शरीर का तापमान 104 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर ले जाता है। यह स्थिति खतरनाक हो सकती है और इससे जान का खतरा भी हो सकता है। हीटस्ट्रोक तब होता है जब शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है। इसके लक्षणों में सिरदर्द, चक्कर आना, उल्टी, सांस लेने में कठिनाई, तेज धड़कन और बेहोशी शामिल हैं। आइए आज हम आपको हीटस्ट्रोक से बचाव के लिए पांच प्रभावी घरेलू उपाय बताते हैं।

#1 घर के अंदर रहें घर के अंदर रहना हीटस्ट्रोक के जोखिम को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। अगर आपको किसी कारणवश घर से बाहर निकलना पड़ता है तो सुबह 11 बजे से 4 बजे के बीच हीटस्ट्रोक का खतरा सबसे अधिक होता है। इस समय के दौरान घर से बाहर निकलने से बचें। इसके अतिरिक्त घर के सभी कमरों में ठंडा रखने वाले उपकरण लगाएं और उनका तापमान 25-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें।

#2 तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाएं हीटस्ट्रोक से सुरक्षित रहने के लिए शरीर को तरल पदार्थों से भरपूर रखना जरूरी है। इसके लिए दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं। इसके अतिरिक्त नारियल पानी, छाछ, लस्सी और फलों के रस को भी आहार में शामिल करें। इन पेय में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को ठंडा रखने में मदद कर सकते हैं। साथ ही शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में सहायक हैं।

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#3 हल्के और ढीले कपड़े पहनें गर्मियों के दौरान हल्के और ढीले कपड़े पहनना भी हीटस्ट्रोक से बचाव का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अगर आप गर्मियों में घर से बाहर निकलें तो सूती कपड़े ही पहनें। ये न केवल पसीने को सोखते हैं, बल्कि त्वचा को हवा लगने की अनुमति भी देते हैं। इसके अलावा ये त्वचा को ठंडक भी पहुंचाते हैं। गर्मियों में पहनने वाले कपड़ों के प्रकार और उनके फायदे का ध्यान रखें।

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#4 घर के अंदर ऐसे रखें ध्यान गर्मी के मौसम में घर के अंदर भी सावधानियां बरतना जरूरी है। घर के अंदर भी ऐसे कपड़े पहनें, जो हवा को आसानी से पास करने वाले और शरीर से पसीना सोखने वाले हों। इसके अतिरिक्त घर के अंदर भी ऐसे पेय का सेवन करें, जो शरीर को ठंडा रखे और तरल पदार्थों से भरपूर रखे। आप चाहें तो घर पर चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी अपना सकते हैं।