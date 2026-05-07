मानसून के दौरान होने वाली फंगल इंफेक्शन से बचने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

मानसून का मौसम फंगल इंफेक्शन के मामलों को बढ़ा सकता है। यह संक्रमण तब होता है, जब फफूंद त्वचा के संपर्क में आती है। फंगल इंफेक्शन के कारण त्वचा पर लाल दाने, खुजली और जलन हो सकती है। मानसून के दौरान नमी और उमस के कारण फंगल इंफेक्शन फैलने की संभावना बढ़ जाती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मानसून के दौरान फंगल इंफेक्शन से सुरक्षित रह सकते हैं।

#1 साफ-सफाई का रखें ध्यान फंगल इंफेक्शन से बचने के लिए साफ-सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। रोजाना अपने शरीर को साबुन और पानी से धोएं, खासकर उन हिस्सों को, जहां पसीना ज्यादा आता है। इसके अलावा अपने हाथों को भी नियमित रूप से धोएं और गीले हाथों को तौलिये से पोंछने के बाद कोई ऐसा लोशन लगाएं जो बैक्टीरिया को दूर रखे। नमी वाले हिस्सों जैसे बगल, पैरों के बीच और कमर के नीचे के हिस्से को साफ और सूखा रखें।

#2 कपड़े धोने और पहनने का तरीका बदलें मानसून के दौरान गीले कपड़े फंगल इंफेक्शन का कारण बन सकते हैं, इसलिए सूखे और साफ कपड़े पहनें। गीले कपड़ों को तुरंत धोएं और धूप में सुखाएं। इसके अलावा गीले तौलिये का उपयोग करने से भी बचें। अपनी त्वचा को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए सूखे, आरामदायक और हवा को अंदर आने देने वाले कपड़े पहनें। सूती कपड़े सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये त्वचा को हवा लगने देते हैं और पसीना सोख लेते हैं।

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#3 जिम या सार्वजनिक स्विमिंग पूल जाने से बचें अगर आप फंगल इंफेक्शन से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो मानसून के दौरान जिम या सार्वजनिक स्विमिंग पूल जाने से बचें। इन स्थानों पर फफूंद आसानी से फैल सकती है। इसके अलावा जिम या फिर सार्वजनिक स्विमिंग पूल में जाने से पहले और बाद में अपने हाथों को साफ करने वाले वाइप्स से साफ करें। साथ ही किसी भी तरह की त्वचा की समस्या होने पर जिम या फिर सार्वजनिक स्विमिंग पूल जाने से बचें।

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#4 समय-समय पर अपने जूते और मोजे बदलें मानसून के दौरान पैरों में पसीना आने के कारण फंगल इंफेक्शन फैल सकता है। इससे बचने के लिए अपने जूतों और मोजे समय-समय पर बदलते रहें। जूतों और मोजे बदलने के अलावा अपने पैरों को भी समय-समय पर साफ करें और उन्हें सूखा रखें। अगर आपके पैरों में पसीना ज्यादा आता है तो इस स्थिति में कोई ऐसा पाउडर लगाएं जो फफूंद को पनपने से रोके। यह पाउडर पसीने को भी सोख लेता है।