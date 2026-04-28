बच्चों के नाश्ते में आसानी से शामिल किया जा सकता है प्रोटीन, जानिए 5 तरीके

बच्चों के लिए प्रोटीन जरूरी है, क्योंकि यह उनके विकास में मदद करता है। प्रोटीन न केवल मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ावा देता है। ऐसे में बच्चों के नाश्ते में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना जरूरी है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे आसान तरीके बताते हैं, जिनसे आप अपने बच्चे के नाश्ते में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल कर सकते हैं।

#1 दही का सेवन कराएं दही प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है। यह न केवल पाचन को सुधारता है, बल्कि हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। आप इसे अपने बच्चे के नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। इसे थोड़ा मीठा करने के लिए इसमें शहद या गुड़ मिला सकते हैं। इसके अलावा दही में फल भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और पोषण, दोनों बढ़ जाएंगे। दही का सेवन आपके बच्चे के लिए एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प हो सकता है।

#2 मूंगफली का मक्खन लगाकर ब्रेड खिलाएं मूंगफली का मक्खन प्रोटीन का अच्छा स्त्रोत होता है। इसे ब्रेड पर लगाकर खाने से बच्चे का नाश्ता स्वादिष्ट और पौष्टिक बन जाता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा शहद या जैम भी मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाए। मूंगफली का मक्खन बच्चे को प्रोटीन के साथ-साथ ऊर्जा देने का भी काम करेगा। नाश्ते के लिए सफेद के बजाय भूरी ब्रेड का विकल्प चुनना बेहतर रहेगा।

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#3 पालक और पनीर की भुर्जी बनाएं पालक और पनीर की भुर्जी एक सेहतमंद और स्वादिष्ट विकल्प हो सकता है। पालक में आयरन होता है, जबकि पनीर प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पालक को उबाल लें, फिर उसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसे तवे पर सेंक लें। इस तरह की भुर्जी बच्चों को न केवल पसंद आएगी, बल्कि उनकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होगी।

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#4 सोया चंक्स की सब्जी बनाकर खिलाएं सोया चंक्स को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर सब्जी बनाई जा सकती है। यह प्रोटीन का एक अच्छा स्त्रोत है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सोया चंक्स को पानी में भिगोकर नरम कर लें, फिर उसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्च आदि मसाले डालकर पकाएं। इसके बाद इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला आदि मिलाएं और अच्छी तरह पकने दें। इस तरह की सब्जी बच्चों को पसंद आएगी और उनकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होगी।